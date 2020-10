Οικονομία

“ΕΡΓΑΝΗ”: θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση τον Σεπτέμβριο

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας. Η δήλωση του Γιάννη Βρούτση και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

«Το Πληροφοριακό Σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ" για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 κατέγραψε ένα ιδιαίτερα υψηλό θετικό ισοζύγιο ροών μισθωτής κατά +38.529 θέσεις εργασίας με ταυτόχρονη βελτίωση της πλήρους απασχόλησης. Επίσης, στα πρόσφατα αποτελέσματα της ΕΛΣΤΑΤ για το μήνα Ιούλιο 2020 το γενικό ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 16,8%, παρουσιάζοντας μείωση ?1,2% συγκριτικά με το 18% τον Ιούνιο 2020 και επιπλέον μείωση ?0,3% συγκριτικά με το 17,1% του Ιουλίου του 2019, γεγονός που αποτυπώνει ότι η σειρά πολιτικών πρωτοβουλιών, που υλοποιήσαμε, μέσα από δέσμες μέτρων, απέδωσαν, περιορίζοντας τις αρνητικές συνέπειες στην αγορά εργασίας και συγκρατώντας την αυξητική τάση της ανεργίας, μέχρι σήμερα» αναφέρει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, με αφορμή την ανακοίνωση των στοιχείων ροών μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα μηνός Σεπτεμβρίου 2020.

Όπως επισημαίνει, «η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων απέναντι σε δύσκολες υγειονομικές συνθήκες και πρωτοφανείς καταστάσεις για τη χώρα κινήθηκε έγκαιρα, καίρια και αποφασιστικά, πάντα, όμως, με ρεαλισμό, θέτοντας ως άμεση προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας, της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη εργαζομένων, επιχειρήσεων και ανέργων.

Τα μέτρα για την εργασία

Συγκεκριμένα, από την αρχή της πανδημίας, λάβαμε έκτακτα, προσωρινά, αλλά αναγκαία μέτρα:

Αναστολή των συμβάσεων εργασίας με παράλληλη αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους. Ειδική ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας. 'Αδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς. Τηλεργασία, όπου μπορεί να εφαρμοστεί. Παράταση της τακτικής επιδότησης προς τους ανέργους. Διεύρυνση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε όλους τους κλάδους που επλήγησαν από την πανδημία. Θέσπιση μηχανισμού υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εισοδημάτων των εργαζομένων, (συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών) "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" και επέκτασής του, μέχρι τέλος του χρόνου. Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 36.500 ανέργους. Θεσμοθέτηση της οικονομικής στήριξης των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και των ξεναγών, με τη χορήγηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού. Διευκόλυνση χορήγησης των επιδομάτων ανεργίας στους εποχιακά εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα με τη μείωση του απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης από 100 σε 50. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες. Κάλυψη από το κράτος του Δώρου Πάσχα, του επιδόματος καλοκαιρινής άδειας και του Δώρου Χριστουγέννων, για τους εργαζόμενους που ανεστάλη η σύμβαση εργασίας τους. Προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης με στοχευμένα επιδοτούμενα προγράμματα χιλιάδων θέσεων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Έναρξη υλοποίησης του μεγάλου προγράμματος των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας από τον Οκτώβριο. Νέα μείωση του μη μισθολογικού κόστους για τις επιχειρήσεις από το 2021, μέσω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες».

«Παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις και παρεμβαίνουμε αποφασιστικά, για να αναχαιτίσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις της ύφεσης και των συνεπειών της. Επιδίωξή μας παραμένει να μην αφήσουμε κανέναν απροστάτευτο στην οικονομική κρίση που επέφερε η πανδημία και, παράλληλα, να επεκτείνουμε το μεγάλο δίχτυ προστασίας για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους ανέργους για όσο χρειαστεί» σημειώνει ο υπουργός Εργασίας.

Δείτε ολόκληρη την έκθεση του Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ»:

ΣΥΡΙΖΑ: Το χειρότερο εννεάμηνο για την απασχόληση

Σε δήλωση της, η Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, σχολιάζοντας τα στοιχεία του Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ» Σεπτεμβρίου, αναφέρει «Προκαλεί απορία για ποιο λόγο πανηγυρίζει ο Υπουργός Εργασίας σε σχέση με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ» για τον μήνα Σεπτέμβριο. Μήπως για το χειρότερο εννεάμηνο που καταγράφεται από το 2012 στην απασχόληση; Μήπως για τις λιγότερες κατά 133.361 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν φέτος; Μήπως για το γεγονός ότι το φετινό εννεάμηνο είναι χειρότερο από αυτό του 2013, χρονιά που η ανεργία έφτασε στο ρεκόρ 27,9%; Μήπως επειδή οι κυβερνητικές πολιτικές ευθύνονται για το βάθεμα της ύφεσης, τη μείωση των μισθών, την αύξηση των ανέργων και την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων;».

ΚΙΝΑΛ: «παγωμένος χειμώνας» λόγω των κυβερνητικών επολιγών

Σε ανακοίνωση του Τομέα Εργασίας του Κινήματος Αλλαγής, αναφέρεται: «Ένα «άνυδρο», οικονομικά, καλοκαίρι λόγω της πανδημίας οδηγεί σε ένα «παγωμένο» χειμώνα για την απασχόληση λόγω των κυβερνητικών επιλογών. Τα στατιστικά στοιχεία του συστήματος «Εργάνη» δείχνουν ότι το 9μηνο του 2020 (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος) δημιουργήθηκαν 133.361 λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με πέρυσι, ενώ η πρόσκαιρη αύξηση των θέσεων εργασίας τον Σεπτέμβριο πρέπει να αποδοθεί στις προσλήψεις εκπαιδευτικών και υγειονομικών (πρόγραμμα που διευρύνθηκε λόγω πανδημίας) και την πρόσκαιρη ύφεση της κρίσης τον Αύγουστο, εξέλιξη που επέτρεψε κινήσεις αισιοδοξίας στην αγορά. Εις μάτην…

Η στατιστική «μείωση» της ανεργίας τον Ιούλιο, εν σχέσει με τον προηγούμενο μήνα, για την οποία επιχαίρει ο υπουργός Εργασίας Γ.Βρούτσης, οφείλεται στην απογοήτευση των πολιτών οι οποίοι φοβούμενοι από τον κορονοϊό και εγκαταλελειμμένοι από την πολιτεία δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται να εργαστούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι 55.167 συμπολίτες μας μέσα σε ένα μήνα (Ιούνιος-Ιούλιος 2020) δηλώσαν «μη ενεργό (εργατικό) δυναμικό». Ποσοστιαία αυτός ο αριθμός είναι ίσος με την μείωση της ανεργίας μεταξύ Ιουνίου (18%) και Ιουλίου (16,8%) για την οποία επιχαίρει η κυβέρνηση. Η «απόσυρση» των εργαζομένων ωστόσο σημαίνει φτωχοποίηση των πολιτών και καταστροφή των δεξιοτήτων. Δεν είναι για κομπασμό! Το Κίνημα Αλλαγής είχε έγκαιρα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης εν μέσω έκτακτων και ακραίων συνθηκών στην αγορά, όπως η επιδότηση του 40% των αποδοχών, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών.Αυτή είναι η λύση για την απορρόφηση των ανέργων, ειδικά για εκείνους που διαθέτουν χαμηλή εξειδίκευση και όχι το 8ωρο λάστιχο και οι απλήρωτες υπερωρίες που ετοιμάζεται να προσφέρει η κυβέρνηση…».