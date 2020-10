Αθλητικά

Αλλαγή ώρας για το Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλαγές στο πρόγραμμα των "ερυθρολεύκων". Τι θα γίνει με τον αγώνα κόντρα στην Μακάμπι.

Οι δυσκολίες ως προς την αναχώρηση ή την άφιξη των αντιπάλων του Ολυμπιακού λόγω της πανελλαδικής απεργίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οδήγησε σε αλλαγή της ώρας έναρξης της αναμέτρησης των Πειραιωτών με την Αρμάνι Μιλάνο, για την 3η αγωνιστική της Euroleague, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο (14/10) στις 21:00.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα τεθούν τελικά αντιμέτωποι με τους Ιταλούς αύριο στο ΣΕΦ στις 19:30, προκειμένου οι φιλοξενούμενοι να αναχωρήσουν άμεσα μετά τη λήξη του αγώνα με προορισμό το Μιλάνο (μετά τις 24:00 αρχίζει η απεργία).

Για τον ίδιο λόγο, η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ (16/10), για την 4η αγωνιστική της Euroleague, αναμένεται να μετατεθεί κατά μία ημέρα (17/10, 18:00), χωρίς όμως να έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμα.