Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Ήταν που ήταν το κλίμα στραβό έρχεται και ο Ερμής στην τρίτη και τελευταία για το 2020 ανάδρομη πορεία του από το ζώδιο του Σκορπιού και θα μας βάλει να ψάχνουμε τα πως και τα γιατί..

ΚΡΙΟΣ: Ο ανάδρομος Ερμής φέρνει και πάλι μπροστά σας οικονομικές υποθέσεις που προτιμούσατε να παραβλέπετε αλλά πλέον ήρθε η στιγμή να ασχοληθείτε σοβαρά και να τις τακτοποιήσετε... Από την άλλη αν το προηγούμενο διάστημα ζήσατε μια έντονα παθιασμένη σχέση που έληξε άδοξα έχετε την ευκαιρία να τη ζωντανέψετε και πάλι αρκεί να περιορίσετε τον εγωισμό σας… Ένα νεύμα αρκεί σε αυτή τη φάση αρκεί να γίνει τη σωστή στιγμή και να βρεθεί ο σωστός αποδέκτης!

ΤΑΥΡΟΣ: Όσο και να θέλετε , την πολυπόθητη ηρεμία σας δεν θα τη βρείτε, τουλάχιστον άμεσα! Με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος απέναντί σας θα θελήσετε να φτάσετε στη ρίζα των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε στην ερωτική σας σχέση… Αν και ο σύντροφός σας έχει την ίδια διάθεση με εσάς θα καταφέρετε μέσα από βαθιές και ουσιαστικές συζητήσεις να τα ξεπεράσετε. Αν πάλι είστε μόνοι, αυτό που σας κλωθογυρίζει είναι κάτι που έμεινε στη μέση, αλλά τώρα μπορεί να βγει από την άκρη που το είχατε τοποθετήσει!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο ανάδρομος Ερμής αναμοχλεύει κάποια θέματα στον επαγγελματικό χώρο και αν υπήρξαν καταστάσεις στο δουλειά που σε πίεσαν θα σας βοηθήσει να βρείτε λύσεις που και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα σας δώσουν και περισσότερη ελευθερία κινήσεων θα σας χαρίσουν, κάτι που για εσάς είναι σημαντικό! Φροντίστε την υγεία σας και αν τυχόν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, να είστε πολύ προσεκτικοί με την θεραπεία που θα ακολουθήσετε… Δεν είναι το καλύτερό σας ο κυβερνήτης σας ανάδρομος, όμως αυτή τη φορά κοιτάξτε να τον διαχειριστείτε σωστά και συνετά!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Τα ερωτικά σας επηρεάζονται από την ανάδρομη πορεία του Ερμή, πρωτίστως… Αλλά και δημιουργικά σχέδια, επαφές με τα παιδιά θα σας απασχολήσουν ιδιαίτερα! Αν έχετε παιδιά φροντίστε να είστε περισσότερο χρόνο μαζί τους και να τα βοηθάτε με τις ασχολίες τους ενώ θα έχετε την ευκαιρία να ζωντανέψετε και την σχέση με το σύντροφο σας. Τουλάχιστον θα δώσει περισσότερη άνεση κινήσεων… Αν πάλι σκέψεις από το παρελθόν περιτριγυρίζουν το μυαλό σας , τότε κάντε ένα νεύμα και θα το έχετε για μία δεύτερη ευκαιρία!

ΛΕΩΝ: Με τον Ερμή να ξεκινά την ανάδρομη του πορεία από τον τομέα του σπιτιού και της οικογένειας σας θα βρεθείτε στην ουσία να φροντίζετε για υποθέσεις που θεωρούσατε οτι είχατε ολοκληρώσει ή ότι δεν ήταν δική σας υποχρέωση. Ωστόσο οι δικοί σας άνθρωποι σας χρειάζονται περισσότερο αυτό το διάστημα για αυτό καλά θα κάνετε να ακούσετε τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και στο μέτρο του δυνατού να τις ικανοποιήσετε με τη γνωστή σας γενναιοδωρία...

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ο κυβερνήτης σας Ερμής θα κινείται ανάδρομα από σήμερα, πράγμα που σημαίνει οτι ήσασταν που ήσασταν της λεπτομέρειας τώρα θα τα εξετάζετε όλα με μεγεθυντικό φακό για να δείτε που είναι το λάθος... Γενικότερα θα σας απασχολήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με το άμεσο περιβάλλον σας , στενούς συγγενείς και αδέλφια όπου θα πρέπει να είστε απολύτως σαφείς και κατανοητοί σε όσα λέτε για να αποφύγετε παρερμηνείες και γκρίνιες. Αν σας απασχολεί ένα ζήτημα επιμόρφωσης, ασχοληθείτε, ερευνήστε το αλλά μην αποφασίσετε ακόμη... Να θυμάστε ότι σε αυτή τη φάση πρώτα κάνετε βήματα πίσω και μετά μπροστά!

ΖΥΓΟΣ: Ανατροπές στα οικονομικά σας φέρνει ο ανάδρομος Ερμής και εκεί που πιστεύετε ότι είχατε βάλει μια σειρά θα συνειδητοποιήσετε πως έχετε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά σας μέχρι να τα ισιώσετε. Εκμεταλλευτείτε το διάστημα αυτό για να δείτε τι κάνετε λάθος στη διαχείριση των χρημάτων σας και ποτέ δε σας είναι αρκετά... Στην ανάγκη φτιάξτε ένα καινούργιο οικονομικό πλάνο εσόδων-εξόδων και υποχρεώσεων και τηρήστε το πιστά! Δεν υποσχόμαστε θαύματα δεδομένων των συνθηκών αλλά θα γλιτώνετε τα μεγάλα σκαμπανεβάσματα!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο Ερμής ξεκινά σήμερα την ανάδρομη πορεία του από το ζώδιο σας και με μεγάλη χαρά θα αναπτύξετε την αγαπημένη σας συνήθεια να ψάχνετε μέσα σας μεγάλες αλήθειες και μικρά ψέματα...Βάζετε λοιπόν μπροστά σας, για άλλη μια φορά, πρόσφατες αποφάσεις, σχέδια σχεδόν ολοκληρωμένα στο μυαλό σας, στόχους και σκέψεις και άλλα τα πετάτε, άλλα τα αναπροσαρμόζετε και αλλά τα βάζετε στον πάγο... Το σημαντικό που θα πρέπει να θυμάστε είναι πως το διάστημα αυτό δεν προσφέρεται για αποφάσεις οπότε καλά θα κάνετε να μην κάνετε τίποτε βιαστικά...

ΤΟΞΟΤΗΣ: Στο προηγούμενο από το δικό σας ζώδιο ο Ερμής και η ανάδρομη από σήμερα πορεία του σας «μαζεύει» λιγάκι και από εκεί που θέλατε να ζείτε και να κινείστε στην καρδιά των γεγονότων τώρα κάνετε λίγο πίσω, ασχολείστε με το μέσα σας, το τι πραγματικά θέλετε σε αυτή τη ζωή και πως θα το αποκτήσετε. Άγχη, φοβίες και ενοχές δεν σας βοηθούν να εξελιχθείτε, κάντε λοιπόν ειρήνη με τον εαυτό σας και τα λάθη σας και με σύνεση και ρεαλισμό βάλτε τη ζωή σας σε νέες βάσεις…. Σίγουρα πάντως, σας χρειάζεται αυτοπροσδιορισμός… Αποκτήστε τον!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Είστε εκ φύσεως δύσκολοι στο να πλησιάζετε τους ανθρώπους και να δημιουργείτε σχέσεις μαζί τους έρχεται τώρα και ο ανάδρομος Ερμής σε αυτόν ακριβώς τον τομέα να σας βάλει σε σκέψεις για το αν πράττετε σωστά που εμπιστεύεστε κάποιους ανθρώπους. Από την άλλη είναι η στιγμή να έρθετε πιο κοντά με κάποιους φίλους που έχετε χαθεί από καιρό. Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να ανακινήσετε μια υπόθεση που σας απασχολεί καιρό και επιτέλους να την διευθετήσετε!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ:Ο ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό, επηρεάζει κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με την καριέρα σας και την εξέλιξη της…Φυσικά δεν είναι αυτό το διάστημα πρόσφορο για να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, είναι όμως ιδανικό για να δείτε τι λάθη κάνετε στον τρόπο που χειρίζεστε τις καταστάσεις και παραμένετε στάσιμοι, κάτι που εξ ορισμού σας πιέζει επί μακρόν. Ευκαιρία λοιπόν να χαράξετε μια καινούργια στρατηγική που θα σας οδηγήσει στην επιτυχία αρκεί να μάθετε οτι όλα θέλουν τον χρόνο τους... Δώστε τον και δε θα χάσετε!

ΙΧΘΥΕΣ: Μπορείτε να είστε γνωστοί για την ευαίσθητη και ρομαντική ψυχή σας αλλά σίγουρα δεν είστε γνωστοί για την σταθερότητα των απόψεων σας! Έρχεται λοιπόν και ο ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό για να σας βάλει στη διαδικασία να αναθεωρήσετε πεποιθήσεις, φιλοσοφία ζωής, σκέψεις και στόχους και γιατί όχι να αλλάξετε τελείως προσανατολισμό… Ακόμη, αν ενδιαφέρεστε για ανώτερες σπουδές, θέλετε να πάρετε ένα πτυχίο που κάποτε αφήσατε στη μέση είναι η κατάλληλη στιγμή… Πάντως, αυτό που σας βοηθάει είναι ότι κάτι μαθαίνετε και συμπληρώνετε ένα κομμάτι του παζλ που σας ταλαιπωρούσε καιρό!

Πηγή: astrologos.gr