Κορονοϊός: σε καραντίνα ο Χρυσοχοΐδης

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με ανάρτηση του στο twitter, ανακοίνωσε ότι μπαίνει σε προληπτική καραντίνα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αν και υποβλήθηκε σε τεστ και ήταν αρνητικό, θα παραμείνει σε καραντίνα, καθώς μέλος του στενού του οικογενειακού περιβάλλοντος διαγνώσθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, θα ασκεί τα καθήκοντα του εξ αποστάσεως.