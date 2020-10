Κόσμος

ΗΠΑ – εκλογές: προβλέψεις για συμμετοχή ρεκόρ

Ήδη περισσότεροι από 10 εκ. Αμερικανοί έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα, 20 μέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία.

Τρεις εβδομάδες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της 3ης Νοεμβρίου, πάνω από 10 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα με το σύστημα της εκ των προτέρων ψηφοφορίας, είτε μέσω της επιστολικής ψήφου είτε με φυσική παρουσία στα εκλογικά κέντρα αρκετών πολιτειών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης είχαν ψηφίσει 10,4 εκατομμύρια Αμερικανοί, ενώ την αντίστοιχη στιγμή του 2016 περιορίζονταν σε 1,4 εκατ.

Αν και δικαιολογείται ως ένα βαθμό από την πρόθεση πολλών πολιτών να προφυλαχθούν από έναν επικίνδυνο, στις συνθήκες της πανδημίας, συνωστισμό την ημέρα των εκλογών, η εντυπωσιακή αύξηση του αριθμού όσων ασκούν νωρίτερα το εκλογικό τους δικαίωμα θεωρείται προμήνυμα συμμετοχής – ρεκόρ στη φετινή αναμέτρηση.

Στην πολιτεία Τζόρτζια, όπου η εκ των προτέρων ψηφοφορία ξεκίνησε τη Δευτέρα, ψηφοφόροι σχημάτιζαν ουρές εκατοντάδων μέτρων και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι και έξι ώρες προτού ψηφίσουν. Ανάλογες σκηνές είχαν διαδραματιστεί νωρίτερα στη Βιρτζίνια και το Οχάιο.

Το 2016, η αποχή μεγάλου μέρους προοδευτικών ψηφοφόρων είτε επειδή δεν συμπαθούσαν τη Χίλαρι Κλίντον είτε γιατί θεωρούσαν εντελώς απίθανο να εκλεγεί ο Τραμπ, είτε και για τα δύο, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης. Με νωπή αυτή την εμπειρία, οι Δημοκρατικοί έχουν αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για να παροτρύνουν τους πολίτες να ψηφίσουν. Μεταξύ άλλων, η πρωτοβουλία της Μισέλ Ομπάμα «When We All Vote» και του αστέρα του μπάσκετ Λεμπρόν Τζέιμς «More Than A Vote» που αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους, παρέχοντας πληροφόρηση, μεταφορικά μέσα, τροφή, μουσική και προστατευτικό εξοπλισμό (μάσκες κ.ά.) στους ψηφοφόρους.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει τερματίσει, από τη Δευτέρα, την καραντίνα στην οποία τον υποχρέωσε για ένα δεκαήμερο ο κορονοϊός, η αναμέτρηση με τον Τζο Μπάιντεν έχει μπει στην τελική της ευθεία. Η διαφορά μεταξύ τους έχει ανοίξει στις 10 και πλέον μονάδες, σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά παραμένει αισθητά μικρότερη στις περισσότερες από τις διαφιλονικούμενες πολιτείες που θα δώσουν την πλειοψηφία στο κολέγιο των εκλεκτόρων και θα κρίνουν το αποτέλεσμα.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος περιόδευε στην Πενσιλβάνια και ο Δημοκρατικός αντίπαλός του στη Φλόριντα, δύο κατεξοχήν αμφίρροπες πολιτείες, με μεγάλους αριθμούς εκλεκτόρων. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ μίλησε στη Φλόριντα, στην πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση μετά την ασθένειά του, όπου δήλωσε ότι έχει ανοσία και ότι αισθάνεται «πολύ δυνατός», ενώ εξαπέλυσε λίβελους εναντίον της «ακόλαστης Χίλαρι», του «διεφθαρμένου Τύπου» και της «ριζοσπαστικής Αριστεράς», την οποία βλέπει να κυριαρχεί στους Δημοκρατικούς. Στο μεταξύ, συνεχίστηκαν χθες για δεύτερη ημέρα οι ακροάσεις στην Επιτροπή Δικαιοσύνης της Γερουσίας για τον διορισμό της προτεινόμενης από τον Τραμπ, συντηρητικής δικαστού Εϊμι Κόνι Μπάρετ στο Ανώτατο Δικαστήριο. Οι Δημοκρατικοί πίεσαν την Μπάρετ να αποσαφηνίσει τη στάση της για τη μεταρρύθμιση υγείας της κυβέρνησης Ομπάμα, τις αμβλώσεις και τους γάμους ομοφυλοφίλων, αλλά εκείνη αρκέστηκε σε γενικολογίες, υποσχόμενη ότι θα κινηθεί βάσει του νόμου και ότι οι θρησκευτικές της πεποιθήσεις δεν θα την επηρεάσουν στην άσκηση των καθηκόντων της.