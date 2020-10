Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: οι ποινές για την ηγεσία και τα στελέχη

Οι αποφάσεις της έδρας για τις ποινές των καταδικασθέντων στελεχών και μελών της Χρυσής Αυγής.

Σε 13 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκαν ο Νίκος Μιχαλολιάκος και τα υπόλοιπα πέντε διευθυντικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, με τον ΓΓ της να καταδικάζεται σε ένα επιπλέον έτος, για οπλοκατοχή. Πρόκειται για τους Ηλία Κασιδιάρη, Γιάννη Λαγό, Νίκο Παππά, Ηλία Παναγιώταρο και Γιώργο Γερμενή.

Εξαίρεση αποτελεί ο Αρτέμης Ματθαιόπουλος, ο οποίος καταδικάστηκε σε δέκα χρόνια φυλάκισης.

Από πέντε έως επτά χρόνια φυλάκισης καταδίκασε η έδρα στους βουλευτές στους οποίους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.Ειδικότερα, σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάζονται οι Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος, Μιχάλης Αρβανίτης και ο Στάθης Μπούκουρας που καταδικάστηκε σε 5 χρόνια και ένα επιπλέον για οπλοκατοχή. Ο Νίκος Μίχος σε πέντε χρόνια και δύο επιπλέον για οπλοκατοχή. Σε επτά χρόνια καταδικάζονται οι Νίκος Κούζηλος και Παναγιώτης Ηλιόπουλος, ενώ σε έξι οι Αντώνης Γρέγος, Ελένη Ζαρούλια, Πολύβιος Ζησιμόπουλος, Κώστας Μπαρμπαρούσης και Δημήτρης Κουκούτσης.

Σε ποινή ισόβιας καθειρξης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα συν δέκα χρόνια για συμμετοχή σε εγκλημαιτκή οργάνωση καταδικάζεται ο Γιώργος Ρουπακιάς.

Ο πυρηνάρχης της Νίκαιας Γιωργος Πατέλης καταδικάζεται σε οκτώ χρόνια κάθειρξη για συνεργεία στη δολοφονία Φύσσα και έξι χρόνια για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Λιακόπουλος και Στεργιόπουλος καταδικασμένοι για τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν.καταδικάζονται σε έξι χρόνια κάθειρξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ούτε αυτήν τη φορά εμφανίστηκε στο δικαστήριο κάποιο από τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, παρά μόνο δέκα από τα καταδικασθέντα μέλη της.

Η Μάγδα και ο Παναγιώτης Φύσσας είναι παρόντες στην αίθουσα, παρακολουθώντας τη διαδικασία, όπως κάνουν τα τελευταία 5,5 χρόνια.

Έξω από το Εφετείο Αθηνών βρίσκονται και σήμερα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ενώ, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν έχει προκληθεί κάποιο επεισόδιο.

Παράλληλα, στο σημείο έχουν συγκεντρωθεί περίπου 50 άτομα, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία.