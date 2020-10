Οικονομία

“Καταρρέουν” οι βραχυχρόνιες μισθώσεις

Πώς η πανδημία έχει αντιστρέψει τις τάσεις στην ενοικίαση σπιτιών. Δείτε ενδεικτικές τιμές σε πολλές πόλεις.

Του Νίκου Ρογκάκου

Η κατάρρευση των μακροχρόνιων μισθώσεων έχει οδηγήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων να νοικιάζουν τα ακίνητά τους με τον μήνα, δηλαδή στις αστικές μισθώσεις, και μάλιστα νοικιάζουν τα διαμερίσματα, όπως είναι, μισθωμένα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τα τέλη Μαρτίου, 3.650 ακίνητα έχουν διαγράφει από τις σχετικές πλατφόρμες, ενώ το τελευταίο 10ήμερο έχουν «κατέβει» 359 αγγελίες.

Η πληρότητα στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων δεν ξεπερνάει το 40%, όταν πέρυσι άγγιζε το 70%. Η ζήτηση που καταγράφεται προέρχεται αποκλειστικά, από Έλληνες, ενώ η μέση τιμή ενοικίασης έχει υποχωρήσει στα 30 ευρώ, ακόμα και για ακίνητα στην καρδιά του κέντρου που πέρυσι ενοικιάζονταν έναντι 50-60 ευρώ.

Όπως, μάλιστα, αναφέρει έρευνα της PwC, με αφορμή τις τάσεις στη βρετανική κτηματαγορά, υπάρχει αναστροφή από τη κυρίαρχη διάθεση για αναζήτηση κατοικίας στο κέντρο των πόλεων. Όπως αναφέρεται λόγω Covid το 30% όσων σκόπευαν να μετακομίσουν στο κέντρο πόλης, πλέον κοιτάζουν στα προάστια, ενώ το 19% όσων εξέταζαν αγορά ακινήτου στα προάστια, αναζητούν κατοικία σε μικρότερη πόλη ή χωριό. Αντιθέτως, οι νέοι δείχνουν διατεθειμένοι να παραμείνουν στο κέντρο.

Την ίδια ώρα πολλά από τα επιπλωμένα διαμερίσματα που ήταν για τις πλατφόρμες βραχυχρόνιων ενοικιάσεων οδηγούνται σε διάθεση προς φοιτητές. Έτσι ενδιαφέρουσες τάσεις διαφαίνονται στις τρέχουσες τιμές φοιτητικών κατοικιών προς ενοικίαση σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε τον Αύγουστο το Spitogatos, η Νο.1 ιστοσελίδα αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Spitogatos, σε σχέση με το 2019, σημειώνεται αύξηση στην προσφορά φοιτητικών κατοικιών προς ενοικίαση της τάξεως του 80% στην Αθήνα και του 25% στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο αριθμός διαθέσιμων φοιτητικών σπιτιών στην υπόλοιπη Ελλάδα παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Αν και οι τιμές των φοιτητικών ενοικίων παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το 2019, το τελευταίο τρίμηνο παρατηρείται σχετική πτώση, ειδικά στην πρωτεύουσα, όπου καταγράφεται πτώση μέχρι και -30% στην Καισαριανή και -15% στον Νέο Κόσμο. Επί του παρόντος, η υψηλότερη μέση τιμή ανά τετραγωνικό καταγράφεται στο Κολωνάκι/Λυκαβηττό (14.8 €) και το Μετς (14.2 €) και η χαμηλότερη στη Νίκαια (6.6€).

Στη Θεσσαλονίκη επίσης παρατηρείται μικρή πτώση τιμών το τελευταίο τρίμηνο, σχεδόν σε όλες τις περιοχές φοιτητικού ενδιαφέροντος, με την Σταυρούπολη να εμφανίζει τη μεγαλύτερη πτώση (-11%), καθώς και τη χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό (6.1 €).

Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι τάσεις ποικίλουν, ωστόσο η μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές φοιτητικών κατοικιών σε σχέση με το 2019 παρατηρείται στο Ναύπλιο (22%) και τη Χαλκίδα (15%) και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο στο Αγρίνιο (23%) και την Τρίπολη (20%). Αξιοσημείωτη πτώση, αντιθέτως, παρουσιάζουν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο οι τιμές στην Αμαλιάδα, αλλά και τα Χανιά (-13%).

Χαμηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό παρατηρούνται σύμφωνα με το Spitogatos.gr στις Σέρρες (4.6€) και το Αίγιο (5.2€) και ακολουθούν Σπάρτη (5.3€), Ρίο (5.8€) και Ξάνθη (5.8€).

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται η μέση τιμή ανά τετραγωνικό, το ποσοστό μεταβολής σε σχέση με το 2019, καθώς και σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, η μέση τιμή στα διαμερίσματα και, τέλος, η μέση τιμή στα studio/γκαρσονιέρες, ανά περιοχή φοιτητικού ενδιαφέροντος.