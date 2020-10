Αθλητικά

Euroleague: μηδενίστηκε η Ζενίτ που χτυπήθηκε από τον κορονοϊό

Τι θα γίνει με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, που αναβλήθηκε για τον ίδιο λόγο.

Ο αθλητικός δικαστής της Euroleague ανακοίνωσε τον αναμενόμενο μηδενισμό της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, για τη μη διεξαγωγή του χθεσινού (13/10) αγώνα της 3ης αγωνιστικής με τη Μπασκόνια, αλλά και εκείνου της 4ης αγωνιστικής με τη Βαλένθια, που ήταν προγραμματισμένος για αύριο (15/10).

Η ρωσική ομάδα δεν κατάφερε να συγκροτήσει αποστολή και να ταξιδέψει στην Ισπανία, καθώς πολλοί παίκτες της και μέλη του τεχνικού επιτελείου βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς που έχει θεσπίσει για τη φετινή χρονιά η διοργανώτρια αρχή, εφόσον μία ομάδα δεν είναι σε θέση να κατέβει -έστω με οκτώ παίκτες- σε έναν αγώνα, τον χάνει 20-0 «στα χαρτιά», χωρίς περαιτέρω συνέπειες.

Η Ζενίτ, που είχε ξεκινήσει τη σεζόν με δύο νίκες, πέφτει στο 2-2, η Μπασκόνια παίρνει τη δεύτερη νίκη της σε τρία ματς και η Βαλένθια ανεβαίνει στο 3-1.

Με βάση την απόφαση για τη Ζενίτ, προφανώς το ίδιο θα συμβεί και για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν, το οποίο δεν έγινε χθες (13/10), λόγω πολλών κρουσμάτων στη γαλλική ομάδα.