Παράξενα

Παντρεύτηκαν σε μαγαζί με ντόνατς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ούτε καν μέσα στο μαγαζί, αλλά στο drive- thru του.

Τι κι αν οι περισσότεροι άνθρωποι πηγαίνουν στα μαγαζιά με ντόνατς για να τα φάνε ή να πάρουν καφέ.

Ένα ζευγάρι, όμως στις ΗΠΑ, παντρεύτηκε στο drive- thru καταστήματος με ντόνατς.

Έτσι, το ζευγάρι αναγκάστηκε να περιμένει στην ουρά ενώ παντρευόταν.