Πολιτισμός

Τιμή ρεκόρ για ένα από τα έξι First Folio του Σαίξπηρ

Πουλήθηκε σε σχεδόν διπλάσια τιμή από τις εκτιμήσεις.

Στην τιμή ρεκόρ των 9,97 εκατομμυρίων δολαρίων πουλήθηκε σήμερα ένα σπάνιο βιβλίο του 1623, στο οποίο συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά τα έργα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s της Νέας Υόρκης.

Το First Folio («Πρώτο Βιβλίο») που περιέχει 36 έργα του Σαίξπηρ είναι το ένα από τα έξι πλήρη αντίτυπα που σώζονται μέχρι σήμερα στα χέρια ιδιωτών. Ο οίκος εκτιμούσε ότι θα έπιανε 4-6 εκατομμύρια δολάρια στη δημοπρασία.

Η ταυτότητα του αγοραστή δεν έχει γίνει γνωστή.

Το προηγούμενο ρεκόρ για ένα First Folio ήταν τα 6,2 εκατομμύρια και είχε επιτευχθεί το 2001.

Τα έργα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Κωμωδίες, Ιστορίες και Τραγωδίες» τα συνέλεξαν οι φίλοι του βάρδου επτά χρόνια μετά τον θάνατό του. Μεταξύ αυτών είναι και θεατρικά έργα που δεν είχαν εκδοθεί μέχρι τότε και θα μπορούσαν να είχαν χαθεί, όπως τα «Όπως σας αρέσει», «Μάκβεθ» και «Τρικυμία».

Είναι η πρώτη φορά εδώ και σχεδόν 20 χρόνια που δημοπρατείται ένα First Folio. Το βιβλίο ανήκε μέχρι σήμερα στο Μιλς Κόλετζ, ένα ιδιωτικό κολέγιο ανθρωπιστικών επιστημών στο Όουκλαντ της Καλιφόρνιας.