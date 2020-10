Πολιτική

Μητσοτάκης: συνεπής στην προκλητική της συμπεριφορά η Τουρκία

«Την ίδια συνέπεια στις αποφάσεις για την Άγκυρα πρέπει να δείξει και η ΕΕ», τόνισε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες.

«Η Τουρκία παραμένει συνεπής στην προκλητική της συμπεριφορά στην Ανατολική Μεσόγειο», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, και υπογράμμισε ότι «την ίδια συνέπεια πρέπει να δείξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στην εφαρμογή των αποφάσεων για τη γείτονα».

Αναλυτικά η δήλωση του Πρωθυπουργού:

«Η προγραμματισμένη ημερήσια διάταξη της Συνόδου Κορυφής αφορούσε πρωτίστως το Brexit και την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώς, όμως η επικαιρότητα μας υποχρεώνει να προσθέσουμε και άλλα θέματα που θα χρειαστεί να συζητήσουμε.

Στην Ευρώπη βρισκόμαστε μπροστά σε ένα δεύτερο κύμα της επιδημίας του covid-19. Η Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρερς τα πηγαίνει αρκετά καλύτερα, θα χρειαστεί όμως απόλυτη συνέπεια στην εφαρμογή των μέτρων που έχουν εξαγγείλει οι ειδικοί. Θέλω όμως να επισημάνω ότι εφόσον οι ειδικοί μας υποδείξουν την ανάγκη να πάρουμε πρόσθετα μέτρα τοπικού χαρακτήρα δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε για να περιορίσουμε την όποια τοπική διασπορά της επιδημίας.

Είχα την ευκαιρία να ζητήσω από τον Πρόεδρο Μισέλ να προσθέσουμε στη συζήτησή μας και το θέμα των προκλήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο παρότι δε βρισκόταν στην ημερήσια διάταξη.

Συμφώνησε ο Πρόεδρος Μισέλ και το θέμα θα συζητηθεί αύριο. Θα έχω την ευκαριία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου, όπως το έκανα και στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για τις νέες προκλητικότητες της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με την πρόσφατη έξοδο του Ορους Ρειτς εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, καθώς και την απαράδεκτη παραβίαση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ σχετικά με τα Βαρώσια στην Κύπρο.

Δυστυχώς η Τουρκία φαίνεται να παραμένει συνεπής στην προκλητική και επιθετική της συμπεριφορά. Την ίδια συνέπεια επιβάλλεται να επιδείξει και η ΕΕ ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων που έχει λάβει, προκειμένου η συμπεριφορά αυτή, εφόσον συνεχιστεί να έχει τις ανάλογες συνέπειες.»