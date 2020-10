Πολιτική

Δένδιας: υπάρχει εθνική ομοψυχία, η Ελλάδα δεν εκφοβίζεται

Δήλωση του ΥΠΕΞ, μετά το πέρας των συναντήσεών του με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

«Την ύπαρξη εθνικής ομοψυχίας στις βασικές πτυχές των εθνικών μας θεμάτων», διαπίστωσε ο ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας, όπως δήλωσε, γραπτώς, μετά το πέρας των συναντήσεών του με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

«Η χώρα μας δεν εκφοβίζεται. Πάντα στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας, η Ελλάδα ενωμένη είναι έτοιμη και ικανή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση», διεμήνυσε ο κ. Δένδιας.

Αναλυτικά η δήλωση του ΥΠΕΞ:

«Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω, σήμερα, τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τις εξελίξεις στην εξωτερική μας πολιτική. Ανέλυσα όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, με τις κλιμακούμενες, παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Αιγαίο που δυναμιτίζουν το κλίμα και αυξάνουν την ένταση στην περιοχή.

Ανέπτυξα όλες τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ελληνική διπλωματία -τα διαβήματα και την ενημέρωση συμμάχων και εταίρων στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, την ανάδειξη του ρόλου της Τουρκίας ως του υπονομευτή όχι μόνο κάθε προσπάθειας προόδου στις διμερείς σχέσεις μας αλλά και της περιφερειακής σταθερότητας.

Ως του ανειλικρινούς συνομιλητή που διακηρύττει την ετοιμότητα για διάλογο, ακυρώνοντάς την με τις πράξεις της. Σήμερα διαπίστωσα, για μία ακόμα φορά, την ύπαρξη εθνικής ομοψυχίας στις βασικές πτυχές των εθνικών μας θεμάτων. Γεγονός που αποτελεί το πιο μεγάλο εφόδιο για την αντιμετώπιση των έξωθεν προκλήσεων. Η χώρα μας δεν εκφοβίζεται. Πάντα στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας, η Ελλάδα ενωμένη είναι έτοιμη και ικανή να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση».

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιώργος Κατρούγκαλος μετά την ενημέρωση που είχε από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια για τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις μας με την Τουρκία, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Δεν είναι η ώρα των λόγων, είναι η ώρα των έργων. Κλιμακώνεται η τουρκική επιθετικότητα και πρέπει να σταλεί ένα σαφές μήνυμα, μη ανοχής τετελεσμένων ή προκλήσεων. Είδατε τι συνέβη χθες με το αεροπλάνο που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών. Έθεσα εκ νέου το ζήτημα, σήμερα ο Πρωθυπουργός να διεκδικήσει και να πετύχει κυρώσεις. Στόχο που ο ίδιος είχε θέσει, στον εαυτό του, για το προηγούμενο Συμβούλιο. Παράλληλα έθεσα την ανάγκη να προχωρήσουμε στην επέκταση των χωρικών υδάτων, άμεσα νότια και ανατολικά της Κρήτης, προοπτικά νότια της Κάσου, Καρπάθου, Ρόδου και στο συγκρότημα του Καστελόριζου. Ξεκινώντας με τα αυτονόητα στις περιοχές αυτές, με το κλείσιμο των κόλπων και τις γραμμές βάσης. Τώρα είναι η ώρα της εθνικής προσπάθειας, η οποία πρέπει να γίνει στη βάση συγκεκριμένης στρατηγικής και όχι στο κενό στρατηγικής και την έλλειψη πυξίδας που είχαμε μέχρι τώρα».

Ο Γ. Μαρίνος, Μέλος της ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, μετά την συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, δήλωσε «Η κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και προκαλεί μεγάλη ανησυχία. Οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί της προηγούμενης περιόδου, περί αναδίπλωσης και υποχώρησης της τουρκικής κυβέρνησης και οι ψεύτικες προσδοκίες, που καλλιεργήθηκαν για το ρόλο των ΗΠΑ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, κατέρρευσαν για ακόμη μία φορά παταγωδώς. Αυτό τονίζει η νέα έξοδος του ερευνητικού πλοίου Ορούτς Ρέις και οι κινήσεις του σε συντεταγμένες, που εντάσσονται στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, η συνέχιση της αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Καστελόριζου και άλλων ελληνικών νησιών, οι γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ και το άνοιγμα της παραλίας της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Η τουρκική επιθετικότητα εκδηλώνεται στα πλαίσια της αντιπαράθεσης της ελληνικής και τουρκικής αστικής τάξης για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση στην περιοχή και τροφοδοτείται από τις ισχυρές οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις, που διατηρεί η γειτονική χώρα με τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ιδίως με τη Γερμανία. ΗΗ εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς βάζει το λαό μας σε νέες περιπέτειες και μεγάλους κινδύνους. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται και θα συνεχίσουν να κινούνται μέσα από εντάσεις και συμβιβασμούς με κατεύθυνση τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Αν.Μεσογείου, σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Στις συνθήκες αυτές επιβεβαιώνεται καθημερινά η αναγκαιότητα της ενίσχυσης της λαϊκής πάλης ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων του Ευρωατλαντικού τόξου, για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ».