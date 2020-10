Κοινωνία

Ώρες αγωνίας για 14χρονη που εξαφανίστηκε

Η μητέρα του κοριτσιού απευθύνθηκε στο “Χαμόγελο του Παιδιού”, που δημοσιοποίησε τα στοιχεία του.

Εξαφανίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης, γύρω στις 19:00, από την περιοχή της Γλυφάδας, η 14χρονη Ιζαμπέλα-Έλενα Σ.

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων καθώς και της φωτογραφίας του κοριτσιού, κατόπιν αιτήματος της μητέρας του παιδιού.

Η Ιζαμπέλα-Έλενα Σ. έχει ύψος 1.50 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, μαύρο αντιανεμικό μπουφάν και μωβ παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το “Χαμόγελο του Παιδιού”, όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000”, καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Πηγή: Το Χαμόγελο του Παιδιού