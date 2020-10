Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Μία Παρασκευή διαφορετική από τις άλλες καθώς το φως της Νέας Σελήνης στο Ζυγό τη φωτίζει διάπλατα! Μας βάζει σε διαδικασία να σκεφτούμε τις σχέσεις μας, πως θα τις εξελίξουμε και κυρίως πως θα αναδειχθούμε εμείς οι ίδιοι μέσα από αυτές.

ΚΡΙΟΣ: Σας βάζουν δύσκολα αλλά και εσείς στους άλλους γιατί ξέρετε ότι μία ακόμα παράταση θα σας κάνει να χάσετε επιπλέον χρόνο. Αν τα επαγγελματικά σας έχουν χάσματα τότε θα δείτε ότι δεν μπορείτε να τα οριοθετήσετε. Εμπιστοσύνη είναι η μαγική και ανακουφιστική λέξη για εσάς αλλά και που να την βρείτε… Ερωτικά, προσπαθείτε να είστε συγκρατημένοι αλλά και αισιόδοξοι αλλά και αυτό έχει σκαμπανεβάσματα!

ΤΑΥΡΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείτε να κάνετε καμία διαχείριση χρόνου και να νιώσετε ανακούφιση. Η δουλειά έχει πολλά απρόοπτα και από αυτά που δεν μπορείτε να διαχειριστείτε σωστά ή με τη ρέγουλα και τους ρυθμούς που θα θέλατε. Ερωτικά, τα πράγματα έχουν εξελίξεις ακόμα και ευχάριστες αρκεί και εσείς να είστε δεκτικοί και τουλάχιστον να είστε καλοί ακροατές. Επαγγελματικά, υπάρχουν και αυτοί που δεν έχουν καλές προθέσεις για εσάς, αλλά τώρα τουλάχιστον αρχίζετε και τους μαθαίνετε!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Έχετε αναστάτωση, νιώθετε εγκλωβισμένοι και γενικά όλα σας φαίνονται ρευστά και κυρίως δεν ξέρετε ποια είναι τα κεκτημένα σας και πως θα κάνετε τις επόμενες κινήσεις σας. Από τη μία δε θέλετε να αποκαλύψετε τις προθέσεις σας από την άλλη δεν μπορείτε να νιώσετε όσο ανεξάρτητοι θέλετε. Ερωτικά πάντως υπάρχει μία διάθεση για ανακωχή μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά και αυτό δεν ξέρετε πώς να το διαχειριστείτε. Σίγουρα προτιμάτε τη σιωπή, η οποία σε αυτή τη φάση δεν αποδεικνύεται χρυσός!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Όταν κάποια θέματα μένουν άλυτα απλώς τα ξαναβρίσκετε σε μία χειρότερη φάση και σε καμία περίπτωση δεν καλυτερεύουν αυτόματα. Ερωτικά, υπάρχει μία αναμπουμπούλα κυρίως γιατί υπάρχουν κενά στην επικοινωνία τα οποία ακόμα και αν τα προσπαθήσετε δε θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση. Ξέρετε όμως ότι εκεί είναι η λύση… Η Νέα αυτή Σελήνη απαιτεί από εσάς να δείτε πως θα προχωρήσετε τα οικογενειακά σας θέματα ή θέματα ενός ακινήτου που όμως κάτι πρέπει να θυσιάσετε!

ΛΕΩΝ: Είστε και εσείς που είστε σε έναν επικοινωνιακό οίστρο και αυτό που κάνετε είναι είτε να μιλάτε πολύ είτε να μη μιλάτε καθόλου και να μην ανταποκρίνεστε. Δεν μπορείτε να φιλτράρετε ούτε τις απαντήσεις σας. Ερωτικά πάντως, δημιουργείτε χάσματα κυρίως γιατί το ένστικτό σας λειτουργεί λάθος ή λειτουργεί παρορμητικά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αντιλαμβάνεστε ότι έχετε περίεργη συμπεριφορά και αποζητάτε και ανταπόκριση η οποία δε θα έρθει όμως!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Εσείς ψάχνετε μια ζυγαριά για να βάλετε και το αντίβαρο του κόστους για όλα αυτά που σκοπεύετε να κάνετε. Το θέμα σας δεν είναι η αξιοπιστία είναι τα οικονομικά σας που δεν έχετε σταθερό εισόδημα και είστε διαρκώς σε αναζήτηση ισορροπίας. Η Νέα αυτή Σελήνη εντείνει το πρόβλημα και δεν το λύνει οπότε θα μάθετε να ζείτε με αυτό. Το Σαββατοκύριακο όμως και ιδιαίτερα η Κυριακή προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και μία είδηση σας ανακουφίζει, αλλά αφορά τα ερωτικά σας!

ΖΥΓΟΣ: Είστε οι πρωταγωνιστές αυτής της Νέας Σελήνης και καθόλου δεν ξέρετε πως θα διαχειριστείτε αυτό το ρόλο που δεν είναι και τόσο τιμητικός. Απεναντίας σας θέτει προ των ευθυνών σας και σας κάνει τόσο ευάλωτους όσο και επιθετικούς. Δεν είναι καταστάσεις εύκολες προς χειρισμό, αλλά και ο εκνευρισμός δε βοηθάει καθόλου. Ερωτικά έχετε όλα τα μέτωπα ανοιχτά και αν υπάρχουν παραπάνω από ένα τότε το πράγμα περιπλέκεται περισσότερο. Επαγγελματικά δεν είστε καθόλου συνεργάσιμοι!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Έχετε ένα βάρος και μία υποψία και δυστυχώς για εσάς επιβεβαιώνεστε… Ερωτικά, αποζητάτε ανεξαρτησία την οποία όμως δεν τη δικαιούστε γιατί αυτό για εσάς σημαίνει απομάκρυνση και περισσότερη κοινωνικότητα μόνοι σας, αλλά το αίτημά σας δε γίνεται αποδεκτό. Επαγγελματικά, δεν ξέρετε τι συμβαίνει για εσάς χωρίς εσάς και αυτό είναι που σας βάζει σε μπελάδες. Υπάρχουν ανταγωνιστές που μάχονται πίσω από την πλάτη σας και όταν το ανακαλύπτετε χρειάζεται να το αντιμετωπίσετε!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναι μία ευκαιρία για ξεσκαρτάρισμα κοινωνικό, φιλικό για να είστε και σίγουροι για τους ρόλους που θα παίξουν οι άλλοι στη ζωή σας. Δε σας αρέσουν οι επιφανειακές σχέσεις και αυτό θα το κάνετε γνωστό όχι με τόσο κομψό τρόπο, αλλά σίγουρα δε σας νοιάζει. Ερωτικά, είστε κυνηγοί αλλά δεν έχετε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Τόλμη τον λένε οπότε και εσείς παραμένετε σε μία εκκίνηση που είναι εκτός γηπέδου άρα και όποια προσπάθεια πάει χαμένη… Δεν εμπνέετε εμπιστοσύνη γιατί και εσείς δεν είστε σίγουροι για τα συναισθήματά σας!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Οι δυσκολίες δεν έχουν τέλος για εσάς και όταν αφορούν τα επαγγελματικά σας, και μία προσπάθειά σας πέφτει στο κενό, τότε απογοητεύεστε περισσότερο και δικαίως.. Ερωτικά, υπάρχουν εκλάμψεις φωτός και αυτό σας δίνει θάρρος! Παρόλα αυτά έχετε δεύτερες σκέψεις οι οποίες θα σας βοηθήσουν να ξεκαθαρίσετε το τοπίο. Δυναμισμό αν δείξετε θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Καλό θα ήταν να μην εμπιστεύεστε φίλους γιατί σε αυτή τη φάση δεν είναι καλοί σύμβουλοι!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ:Ένα τριήμερο με αρκετές δυσκολίες και για εσάς και αν έχετε θέματα νομικά θα δείτε ότι κάτι αγνοούσατε που σας βάζει σε μία παγίδα. Ερωτικά δεν προχωράει το πράγμα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, απλώς είναι μία ακόμα διαπίστωση. Αυτή τη φορά όμως χρειάζεται να είστε και πιο αυστηροί στις επιλογές σας. Επαγγελματικά, μη βασίζεστε σε ανθρώπους που και στο παρελθόν σας έχουν προδώσει!

ΙΧΘΥΕΣ: Δεν μπορείτε να είστε στη γνωστή σας γαλήνη όταν εσωτερικά δεν είστε καλά και έχετε αμφιβολίες οι οποίες είναι και δικαιολογημένες… Ερωτικά νιώθετε ότι κάτι σας κρύβουν και σωστά θυμώνετε γιατί όταν βαδίζετε στο άγνωστο δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τις καταστάσεις. Στα οικονομικά σας να είστε συντηρητικοί γιατί τα πολλά έξοδα φέρνουν και μεγάλους πονοκεφάλους αποπληρωμής. Και ήδη δυσκολεύεστε, οπότε μην το επιβαρύνετε και άλλο!

