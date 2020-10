Πολιτική

Σύνοδος Κορυφής: Αποφάσεις μετά το τελεσίγραφο στην Τουρκία

Δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών θα συζητήσουν το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας μετά τις τελευταίες εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν στο πρόγραμμα του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Η Τουρκία παραμένει συνεπής στην προκλητική και επιθετική συμπεριφορά της. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ πρέπει να δείξει την ίδια συνέπεια στην εφαρμογή των αποφάσεων που έχει ήδη λάβει, ώστε η συμπεριφορά της Τουρκίας να έχει τις ανάλογες συνέπειες», τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός προσερχόμενος εχθές στη Σύνοδο.

Σταθερά στο πλευρό της Ελλάδας η Γαλλία, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι το ζήτημα της Τουρκίας επανέρχεται στο τραπέζι «υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων».

Η Γαλλία και η Γερμανία κατηγόρησαν την Τουρκία ότι συνεχίζει να προκαλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ενέργειές της στην ανατολική Μεσόγειο και της έδωσαν προθεσμία μιας εβδομάδας για να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της.

«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της Άγκυρας ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Το τελεσίγραφο που είχε δοθεί στην κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκπνέει τον Δεκέμβριο, όταν θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στην πράξη.

Για το Brexit, οι 27 εξέφραζαν χθες ανησυχία διότι η πρόοδος που έχει γίνει δεν είναι αρκετή για να υπάρξει συμφωνία.

Για την κλιματική αλλαγή, «έπεσε στο τραπέζι» η πρόταση για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στο 55% μέχρι το 2030, ωστόσο φαίνεται ότι η ΕΕ ακόμη έχει δρόμο ώσπου να ορίσει αυτόν το στόχο.