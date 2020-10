Κόσμος

Πρώην Υπουργός Άμυνας συνελήφθη για ναρκωτικά

Οι ανακοινώσεις των Αρχών για τη σύλληψη του μέχρι πριν από δύο χρόνια υπουργού.

Ο Σαλβαδόρ Σιενφουέγος Σεπέδα, ο πρώην υπουργός Άμυνας επί των ημερών της προεδρίας του Ενρίκε Πένια Νιέτο στο Μεξικό, συνελήφθη από τις αρχές των ΗΠΑ χωρίς να είναι γνωστοί οι λόγοι, ανέφερε χθες Πέμπτη το βράδυ ο μεξικανός υπουργός Εξωτερικών Μαρσέλο Εμπράρδ.

Αργότερα, εκπρόσωπος της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (Drug Enforcement Administration, DEA) επιβεβαίωσε τη σύλληψη του στρατηγού Σιενφουέγος, δυνάμει εντάλματος που αφορά υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Επιβεβαίωσε έτσι πληροφορίες που είχαν δώσει, ζητώντας να μην κατονομαστούν, μεξικανικές και αμερικανικές διπλωματικές πηγές.

«Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός Σαλβαδόρ Σιενφουέγος Σεπέδα, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια», ενημέρωσε ο Εμπράρδ μέσω Twitter. Πρόσθεσε πως ανέμενε ο λόγος της σύλληψης να τού διευκρινιστεί «τις προσεχείς ώρες» από τον μεξικανό πρόξενο στο Λος Άντζελες.

Ο Σιενφουέγος ήταν υπουργός Άμυνας από το 2012 ως το 2018 υπό τον πρόεδρο Πένια Νιέτο του Θεσμικού Επαναστατικού Κόμματος (PRI). Την περίοδο που βρισκόταν στο αξίωμα, πολλά στελέχη των μεξικανικών ένοπλων δυνάμεων είχαν κατηγορηθεί από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πως ενέχονταν σε «εξαφανίσεις» πολιτών, ανάμεσά τους αυτές των 43 φοιτητών στην Αγιοτσινάπα, στην πολιτεία Γκερέρο (νοτιοανατολικά), το 2014.

‘Αλλος ένας πρώην υπουργός της κυβέρνησης του Πένια Νιέτο, ο Χενάρο Γκαρσία Λούνα, ο οποίος χειριζόταν το χαρτοφυλάκιο της Δημόσιας Ασφάλειας, είναι προφυλακισμένος το τρέχον διάστημα στη Νέα Υόρκη. Συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2019 στο Ντάλας (Τέξας, νότια), καθώς τον βαρύνουν υποψίες ότι ενεπλάκη στη διακίνηση τουλάχιστον 53 τόνων κοκαΐνης με προορισμό τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με μεξικανική διπλωματική πηγή, μέλη της οικογένειας του Σιενφουέγος που ταξίδευαν μαζί του έχουν ήδη αφεθεί ελεύθερα.

Αρκετά στελέχη της κυβέρνησης του Πένια Νιέτο είχαν κατηγορηθεί για υποθέσεις διαφθοράς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, πως είχαν σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.