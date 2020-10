Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής - Κασιδιάρης: η ποινή των 13 ετών με εξοντώνει σε κάθε επίπεδο

"Μη μου στερήσετε αυτό το δικαίωμα που δικαιούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες", τόνισε για το αίτημα κρίσης του σε δεύτερο βαθμό.

Αυτοπροσώπως υποστήριξε το αίτημα για μη έκτιση της ποινής των 13 ετών κάθειρξης για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης ο Ηλίας Κασιδιάρης.

Είπε μεταξύ άλλων: «Ήρθα να υποβάλλω το αίτημα αναστολής μέχρι την έφεση. Και για να διακηρύξω την αθωότητά μου. Ο εισηγητής του βουλεύματος (σ.σ. εννοεί τον κ. Νίκο Σαλάτα που είχε τη γνώμη πως δεν μπορεί να διωχθούν για εγκληματική οργάνωση ελλείψει οικονομικού κινήτρου) και η εισαγγελέας επί οκτώ ώρες δήλωσαν πως είμαι αθώος. Πληρώ όλες τις προϋποθέσεις, όταν προφυλακίστηκα για ένα χρόνο τότε και τόνιζα πως είμαι αθώος. Ομοίως και τώρα επιμένω πως για το αδίκημα που κρίθηκα ένοχος, είμαι αθώος. Ζητώ το δικαίωμα να πάω στο εφετείο και εάν δεν την πάρω την αναστολή δεν θα έχω αυτό το δικαίωμα. Γιατί μέχρι να προσδιοριστεί το εφετείο δυστυχώς θα έχω εκτίσει αυτή την εξοντωτική ποινή.

Για την ανεπανόρθωτη βλάβη, ξεκίνησα και πάλι την επαγγελματική ζωή μου, τη δουλειά μου, θα σας τα πουν οι συνήγοροί μου. Για δεύτερη φορά θα είμαι στη φυλακή χωρίς να έχω το δικαίωμα μιας κρίσης σε δεύτερο βαθμό... Η ποινή των 13 ετών με εξοντώνει σε κάθε επίπεδο. Έχουν ήδη παραβιαστεί όσα αναφέρει η ΕΣΔΑ. Δεν είναι δυνατόν να κρίνετε με 20.000 βίαιους διαδηλωτές έξω από την αίθουσα. Βγήκαν όλοι οι πολιτικοί και προανήγγειλαν την απόφαση και πίεσαν με τρόπο παράνομο. Μη μου στερήσετε αυτό το δικαίωμα που δικαιούνται όλοι οι Έλληνες πολίτες. Ακούστηκαν τρανταχτά νομικά επιχειρήματα. Σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας υπήρξαν δικαστές και εισαγγελείς που είπαν πως είμαι αθώος».

Βγαίνοντας από την αίθουσα ο Ηλίας Κασιδιάρης τόνισε: "Δεν υπάρχει κανένα αδίκημα να με βαραίνει. Η συνείδησή μου είναι καθαρή. Θα αντιμετωπίσω με αξιοπρέπεια την απόφαση και δεν θα κάνω πίσω".