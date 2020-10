Υγεία - Περιβάλλον

Εκατοντάδες rapid τεστ στην πλατεία Βικτωρίας - Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες. Πόσα βγήκαν θετικά.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ πραγματοποίησαν σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, δωρεάν rapid τεστ σε πολίτες, στην πλατεία Βικτωρίας στο κέντρο της Αθήνας.

Πραγματοποιήθηκαν 516 έλεγχοι, εκ των οποίων ανευρέθησαν δεκαεννέα (19) θετικά δείγματα, από τα οποία οκτώ (8) αφορούν σε Έλληνες και έντεκα (11) σε αλλοδαπούς (11 άνδρες και 8 γυναίκες), με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.