Σταϊκούρας: ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστησε την ελληνική οικονομία “ουραγό” της Ευρώπης

Δριμεία επίθεση κατά της Κουμουνδούρου εξαπέλυσε ο Υπουργός Οικονομικών, επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

«Η σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τους Ετήσιους Εθνικούς Λογαριασμούς, με την επικαιροποίηση των στοιχείων για το παρελθόν, έκανε ακόμα πιο αισθητή την αναπτυξιακή υστέρηση της Ελλάδας κατά την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – περίοδο στη διάρκεια της οποίας η Ευρώπη αναπτυσσόταν με γρήγορους ρυθμούς», επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει:

«Συγκεκριμένα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ στη χώρα μας τα έτη 2015-2019, με βάση τα επικαιροποιημένα δεδομένα που ανακοινώθηκαν σήμερα, και ο ρυθμός μεταβολής των οικονομιών των χωρών της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Έτος Ελλάδα Ευρωζώνη 2015 -0,4% 2,0% 2016 -0,5% 1,9% 2017 1,3% 2,6% 2018 1,6% 1,8% 2019 1,9% 1,3%

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα κατέγραψε σωρευτικά ανάπτυξη ύψους μόλις 2% (ποσοστό πολύ χαμηλότερο από την προηγούμενη εκτίμηση για ανάπτυξη 2,8%), όταν οι οικονομίες της Ευρωζώνης αναπτύσσονταν με τετραπλάσιο ρυθμό, φθάνοντας σωρευτικά το 8,3% το εν λόγω διάστημα».

Ο Υπουργός Οικονομικών καταλήγει, σημειώνοντας πως «Επιβεβαιώνεται, έτσι, για ακόμα μία φορά ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση, με τις εσφαλμένες πολιτικές επιλογές της, μετέτρεψε την ανάπτυξη που παρέλαβε σε ύφεση και κατέστησε την ελληνική οικονομία ουραγό της Ευρώπης. Ευτυχώς, η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει το 2019».

ΣΥΡΙΖΑ: Άκρως ανησυχητική η έλλειψη επαφής του Υπουργού Οικονομικών με την πραγματικότητα

Σε κοινή δήλωσή τους, η Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και Συντονιστής Οικονομικού Κύκλου του κόμματος, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ανέφεραν:

«Ειλικρινά, δεν ξέρουμε τι από τα δύο πρέπει να ανησυχήσει περισσότερο την ελληνική κοινωνία στη δήλωση που μόλις έκανε ο υπουργός Οικονομικών. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιμένει να χαρακτηρίζει αναιμική την ανάπτυξη 2% που επιτεύχθηκε την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, μετά, μάλιστα, από χρεοκοπία και μία μακρά περίοδο ύφεσης; Και τούτο παρά το γεγονός ότι από την ώρα που ανέλαβε και πάλι τα ηνία της χώρας η ΝΔ την έθεσε ξανά σε υφεσιακή τροχιά, πολύ πριν τον κορονοϊό (στοιχεία δ΄ τριμήνου 2019 ΕΛΣΤΑΤ) και τη βύθισε για τα καλά στην ύφεση το 2020 (στοιχεία α΄ και β΄ τριμήνου 2020 ΕΛΣΤΑΤ), χωρίς να γνωρίζει κανείς μας πότε θα βγούμε απ’ αυτό το τούνελ.

Ή, κυρίως, το γεγονός ότι εν μέσω μιας απίστευτης πανδημικής και οικονομικής κρίσης, με εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανέργους και λουκέτα στην αγορά, η κυβέρνηση, τελικά, όχι απλώς νίπτει τας χείρας της, αλλά ως να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, πανηγυρίζει για τις επιδόσεις της στην οικονομία;

Η δήλωση του υπουργού Οικονομικών στερείται κάθε επαφής με την πραγματικότητα».

Τσακαλώτος: Προϋπολογισμός ανισοτήτων

Για «προϋπολογισμό ανισοτήτων» έκανε νωρίτερα λόγο ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφορικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η Κυβέρνηση και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία και Συντονιστής Οικονομικού Κύκλου, παραπέμπει στις προβλέψεις για τα αποτελέσματα των μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση στην αύξηση ή μείωση των ανισοτήτων, «αυτές δηλαδή τις προβλέψεις, που δείχνουν πόσο κοινωνικά δίκαιος είναι ο προϋπολογισμός, πόσο ευνοεί ή επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα, πόσο τα μεσαία, και πόσο τα πλουσιότερα στρώματα της κοινωνίας». Σχολιάζει ότι «προφανώς φέτος η άσκηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη» και καλεί τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα να εξηγήσει τρία ζητήματα.

Ειδικότερα, ο κ. Τσακαλώτος ρωτά γιατί σε κάθε σενάριο για το 2021 οι ανισότητες φαίνεται να αυξάνονται. Επιπλέον, «γιατί -σε σχέση με το σενάριο βάσης του 2020- στη μία περίπτωση φαίνεται να ευνοείται μόνο το πλουσιότερο 10% της κοινωνίας και το 90% να βρίσκεται σε χειρότερη θέση ενώ στην άλλη, πιο ευνοϊκή περίπτωση, φαίνεται τα λαϊκά στρώματα να ενισχύονται από 7 έως 15 ευρώ, τα μεσαία να χάνουν, και το πλουσιότερο 10% να ευνοείται κατά 605 ευρώ;». Τρίτον, ρωτά «γιατί ακόμα και αν δεν συγκρίνουμε με το σενάριο βάσης αλλά με βάση το τι πραγματικά έγινε φέτος, οι προβλέψεις για το 2021 είναι ότι σε κάθε περίπτωση όσο μεγαλύτερο εισόδημα έχει κάποιος τόσο περισσότερο θα ευνοηθεί από τα μέτρα της κυβέρνησης;».

Ο κ. Τσακαλώτος αναφέρει πως το γεγονός ότι υπάρχει υγειονομική κρίση δεν απαντά στα ερωτήματα, καθώς το ερώτημα που θέτει είναι «ποιος θα πληρώσει την κρίση» και τονίζει: «Και η απάντηση είναι προφανής. Την κρίση επί ΝΔ θα την πληρώσουν ξανά τα λαϊκά στρώματα και η μεσαία τάξη».