Πολιτική

“Συστάσεις” της Τουρκίας στην ΕΕ μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Ενοχλημένη η Άγκυρα από τις αποφάσεις των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες.

“Συστάσεις” στην ΕΕ, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, έκανε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

«Καλό θα είναι η ΕΕ να τηρήσει ουδέτερη στάση και να προσφέρει συμβουλές προσανατολισμένες στην εύρεση λύσης από το να μας απειλεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ , Χαμί Ακσόι.

Επισήμανε πως η χώρα του έδειξε προθέσεις και καλή θέληση για έναρξη διαλόγου και τώρα η χώρα του περιμένει συγκεκριμένα βήματα και απτές ενέργειες από την Ευρώπη για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σημείωσε ότι «αυτή η συνήθης προκατειλημμένη στάση της ΕΕ κατά της Τουρκίας, αγνοώντας η χώρα μας και χαρακτηρίζοντας «προκλητική» την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, δεν είναι έκπληξη για εμάς».

Τόνισε, τέλος, πως «οι συνεχιζόμενες απειλές για κυρώσεις από την ΕΕ περισσότερο αποθαρρύνουν και δεν ενθαρρύνουν τον διάλογο, τη συμφιλίωση και αποδεικνύουν ότι ο σκοπός και η γλώσσα της απέχουν πολύ από την ειλικρίνεια και την εποικοδομητικότητα».

Τέλος, έκανε λόγο για «παράλογα και αναιδή αιτήματα από την πλευρά της Ελλαδας και της Κύπρου, τα οποία πρέπει να σταματήσουν».