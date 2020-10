Κόσμος

Φρίκη στο Παρίσι: Ένοπλος αποκεφάλισε καθηγητή για τα σκίτσα του Μωάμεθ (βίντεο)

Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη στη Γαλλία από την τρομοκρατική επίθεση. Ξύπνησαν μνήμες από τη σφαγή στα γραφεία του περιοδικού Charlie Hebdo.

Ο εφιάλτης της ισλαμικής τρομοκρατίας επέστρεψε στο Παρίσι, όπου το απόγευμα ένας εξτρεμιστής μουσουλμάνος αποκεφάλισε έναν καθηγητή που είχε δείξει σε μαθητές του σατιρικά σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ, στο πλαίσιο ενός μαθήματος για την ελευθερία της έκφρασης.

Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της Αστυνομίας, ο δράστης σκοτώθηκε επίσης, αφού τον πυροβόλησαν αστυνομικοί σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης. Μια δικαστική πηγή επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο δράστης αποκεφάλισε το θύμα του, κάτι που είχε διαψεύσει αρχικά η Αστυνομία, και ότι στη συνέχεια έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών.

Ο δράστης ήταν 18 ετών και είχε γεννηθεί στη Μόσχα, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι BFM TV, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν τσετσενικής καταγωγής.

Τον περασμένο μήνα, ένας μετανάστης από το Πακιστάν, εγκατεστημένος στη Γαλλία, επιτέθηκε με μπαλτά και τραυμάτισε δύο ανθρώπους έξω από τα παλιά γραφεία του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo. Σε αυτά τα γραφεία, πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, ισλαμιστές τρομοκράτες σκότωσαν 12 ανθρώπους επειδή το περιοδικό δημοσίευσε σατιρικά σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ.