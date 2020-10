Υγεία - Περιβάλλον

“Γονατίζει” τις ΗΠΑ ο κορoνοϊός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικό μήνυμα από τον κορυφαίο Αμερικανό επιδημιολόγο, Άντονι Φάουτσι.

Στο έλεος του δεύτερου κύματος της πανδημίας βρίσκονται οι ΗΠΑ, με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορoνοϊού να ξεπερνούν τα οκτώ εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.

Σε διεθνές επίπεδο, έχουν καταγραφεί 39,1 εκατ. κρούσματα και 1,1 εκατ. θάνατοι. Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% των παγκόσμιων κρουσμάτων και περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων θανάτων.

Τον κώδωνα έκρουσε ο κορυφαίος επιδημιολόγος των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι, που έστειλε το εξής δραματικό μήνυμα: «Δεν μπορούμε να μπούμε μπούμε στους κρύους μήνες του χειμώνα με βαρύ επιδημιολογικό φορτίο».

Ο Φάουτσι όπως και άλλοι επιστημονικοί οργανισμοί στέκονται στην κρισιμότητα της κατάστασης, επισημαίνοντας ότι η μείωση στα ημερήσια κρούσματα είναι απαραίτητη, καθώς κυκλοφορούν τον χειμώνα και άλλοι ιοί όπως αυτός της γρίπης.

Ο αριθμός των νοσηλευομένων έχει αυξηθεί σε επτά πολιτείες Αιόβα, Κάνσας, Κεντάκι, Μισούρι, Μοντάνα, Οκλαχόμα και Ουισκόνσιν, ενώ σε 14 πολιτείες καταγράφηκαν μολύνσεις-ρεκόρ την προηγούμενη ημέρα.