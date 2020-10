Ζώδια

Ζώδια: πως διαχειρίζονται την οικονομική κρίση

Κι όμως οι προκλήσεις στη διαχείριση των οικονομικών σε χαλεπούς καιρούς, διαφέρουν ανάλογα με το ζώδιο μας.

Από ότι φαίνεται η οικονομική κρίση θα μας συνοδεύει για αρκετά χρόνια ακόμη, ενάντια στις υποσχέσεις που κατά καιρούς ακούμε ότι σύντομα η ασφάλεια και η σταθερότητα θα κυριαρχούν και πάλι στη ζωή μας.. Οι προκλήσεις στην διαχείριση κυρίως των οικονομικών μας αλλά και γενικότερα όλων των παραμέτρων της ζωής μας που αλλάζουν διαρκώς και τα αχαρτογράφητα νερά (για να χρησιμοποιήσουμε και μια έκφραση της μόδας) στα οποία καλούμαστε να κινηθούμε είναι μέρος πλέον της καθημερινότητάς μας.. Βέβαια κάποια στιγμή (κοντινή ή λίγο πιο μακρινή) θα σηκώσουμε κεφάλι, αλλά μέχρι τότε ας δούμε πως πρέπει να χειριστούμε την οικονομική κρίση με βάση το ζώδιό μας!

Κριός

Αυτό που θα σου διδάξει η κρίση, είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζεις τις καταστάσεις με κουράγιο, ακόμα κι αν αυτό σε τρομάζει. Ίσως το να ξεκινήσεις μια φυσική άσκηση, θα σε βοηθήσει να δεις τα πράγματα από μια διαφορετική, πιο αισιόδοξη σκοπιά. Αν έχεις γεννηθεί μεταξύ 10 και 16 Απριλίου θα αντιμετωπίσεις τις πιο έντονες προκλήσεις και θα πρέπει να προσαρμόσεις τη ζωή σου στα νέα δεδομένα. Ανεξαρτήτως ημερομηνίας όμως, θα καταφέρεις όχι μόνο να επιβιώσεις, αλλά να εξελίξεις και να αναπτύξεις τα επαγγελματικά σου. Και βέβαια, καλό θα είναι να αναζητήσεις νέους συνεργάτες, που θα μπορούν να σε βοηθήσουν σε αυτό.

Ταύρος

Ως ζώδιο που δίνει μεγάλη αξία σε τακτικές συνήθειες και γενικά επιζητά την ασφάλεια που του δίνουν τα υλικά αγαθά, οι απώλειες του τελευταίου διαστήματος σε έχουν ανησυχήσει πολύ. Η μεγαλύτερή σου δύναμη σε δύσκολους καιρούς όμως, είναι η υπομονή. Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξεις κάποιες συνήθειες που σου κόστιζαν αρκετά. Απλοποίησε τη ζωή σου και περιόρισε τα περιττά έξοδα, αλλά διατηρώντας μία αίσθηση αφθονίας στις απλές χαρές της ζωής. Δε χρειάζεται να απαρνηθείς κάποιες ανέσεις που σε ανανεώνουν.

Δίδυμοι

Όταν ζορίζεσαι, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να το συζητήσεις. Έχεις μια ιδιαίτερη ικανότητα στην επικοινωνία και μπορείς να φέρεις κοντά σου ανθρώπους που θα υποστηρίξουν τα ενδιαφέροντά σου. Επίσης, πρέπει να αντιμετωπίσεις με ρεαλισμό τα οικονομικά σου. Φτιάξε έναν προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στα έσοδά σου και μην παρεκκλίνεις από αυτόν. Προσαρμόζεσαι εύκολα στα νέα δεδομένα κι αυτό σου προσφέρει ευκαιρίες. Μπορείς να βρεις μια έξτρα δουλειά για λίγες ώρες, ώστε να έχεις μια δεύτερη πηγή εσόδων. Και βέβαια, περιόρισε όσο μπορείς τα έξοδα του σπιτιού, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και γενικά, κάνοντας κινήσεις που έχουν και οικολογικό χαρακτήρα.

Καρκίνος

Χρειάζεσαι απαραιτήτως τη συναισθηματική υποστήριξη γνωστών και συγγενών, για να μπορέσεις να νοιώσεις κάποια υποτυπώδη ηρεμία. Όσο περισσότερο απλουστεύεις τις καθημερινές σου ανάγκες, τόσο περισσότερο θα νοιώσεις πως έχεις τον έλεγχο στη ζωή σας. Μην κρύβεσαι πίσω από τα προβλήματα, βγες έξω και πολέμησε. Μην απομονώνεσαι, αντίθετα η συναναστροφή σου με τον κόσμο θα σου δώσει συναισθηματική στήριξη και θα σου ανοίξει πόρτες για νέες ευκαιρίες!

Λέων

Σε μια περίοδο που πάρα πολλοί άνθρωποι φοβούνται και αγχώνονται για το μέλλον, εσύ μπορείς με το χιούμορ και το αφοπλιστικό χαμόγελό σου, να φέρεις την ελπίδα και την παρηγοριά. Θα πρέπει όμως να απλουστεύσεις τη ζωή σου. Μπορείς να μιλήσεις με τους ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και να ζητήσεις τη γνώμη τους, για να καταστρώσεις οικονομικό πρόγραμμα με πιο σωστό προϋπολογισμό. Μην γυρνάς την πλάτη σε υποδείξεις που γίνονται για καλό, παρόλο που θα περιλαμβάνουν μεγάλες περικοπές. Μπορείς να παραμερίσεις για λίγο την επιμονή σου να γίνονται όλα με τον δικό σου τρόπο!

Παρθένος

Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, μην το παίρνεις προσωπικά! Όσα εμπόδια κι αν αντιμετωπίζεις, σίγουρα δεν είναι αποκλειστικά δική σου ευθύνη. Η έντονη αυτοκριτική μπορεί να σου δημιουργήσει συναισθηματικά προβλήματα και έλλειψη ελπίδας για το αύριο. Δες με προσοχή τα οικονομικά σου και ακολούθησε έναν προϋπολογισμό που θα φτιάξεις με λεπτομέρεια. Προσπάθησε να βρεις τρόπους για να κάνεις περισσότερα πράγματα με λιγότερα έξοδα. Να θυμάσαι ότι η σκληρή δουλειά και η καλή εξυπηρέτηση είναι πάντα σε ζήτηση. Ακόμη, αν βοηθήσεις άλλους να περιορίσουν τις δαπάνες τους, ίσως να λειτουργήσει προς όφελός σου, τελικά!

Ζυγός

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, εσύ έχεις την τάση να πιστεύεις ότι όλα θα πάνε καλά! Παρόλο που δεν ανήκεις στα σπάταλα ζώδια, κανείς δε θα μείνει αλώβητος από τις περικοπές που επιβάλουν οι καιροί. Ειδικά αν έχεις γεννηθεί μεταξύ 22 και 24 Σεπτεμβρίου, θα έχεις να αντιμετωπίσεις και απώλειες σε σχέσεις ή καταστάσεις που θεωρούσες ότι τίποτα δεν μπορεί να τις αλλάξει. Όμως, αν θυμώνεις με την έλλειψη δικαιοσύνης που επικρατεί, το μόνο που καταφέρνεις είναι να δηλητηριάζεις τις σκέψεις σου. Αυτό που θα πρέπει να κάνεις είναι να ζήσεις ευτυχισμένες στιγμές με την οικογένεια και τους φίλους σου, που θα σε βοηθήσουν να μείνεις αισιόδοξος και θα τονίσουν την αυτοπεποίθησή σου.

Σκορπιός

Έχεις την ικανότητα να αντέχεις σε δύσκολες καταστάσεις κι αυτό θα σε βοηθήσει να παραμείνεις στο σωστό δρόμο, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Όταν πεισμώνεις και δεν εγκαταλείπεις, καταφέρνεις να βρεις τη λύση. Όπως ακριβώς και ο φοίνικας, έτσι κι εσύ μπορείς να αναγεννηθείς μέσα από τις στάχτες του παρελθόντος. Δες ρεαλιστικά την κατάσταση που επικρατεί στα οικονομικά σου και δούλεψε μεθοδικά, μέσα από συγκεκριμένο πλάνο. Και κυρίως, κράτα τα συναισθήματά σου υπό έλεγχο, όταν σκέφτεσαι τα χρήματα και τη δουλειά σου.

Τοξότης

Θα πρέπει να βρεις κάποιον με πιο πρακτικό μυαλό από εσένα, για να σε βοηθήσει να φτιάξεις ένα πλάνο εσόδων και εξόδων. Παρόλο που θα πρέπει όλα αυτά τα έξοδα του νοικοκυριού να τα δεις πιο ρεαλιστικά, η μεγαλύτερη πρόκληση για σένα είναι να μπορέσεις να κατανοήσεις τις αλλαγές που γίνονται παγκοσμίως. Έχεις τη δυνατότητα να ανακαλύψεις απλούς και οικονομικούς τρόπους διαβίωσης. Κάντε μια έρευνα και διατύπωσε τη γνώμη σας ανοιχτά πάνω σε αυτό. Πολλές εργασιακές ευκαιρίες προέρχονται συχνά από ανθρώπους που γνωρίζεις με τυχαίο τρόπο. Να είσαι σε εγρήγορση λοιπόν, ακόμα κι αυτό απαιτεί να είσαι σε κίνηση όλη μέρα.

Αιγόκερως

Για σένα, αρχίζει τώρα μια περίοδος δραστικών μεταμορφώσεων, αυξημένων υποχρεώσεων και αναγνώρισης. Για να συμβεί όμως αυτό και να στεφτεί με επιτυχία, θα πρέπει να διώξεις από κοντά σου οτιδήποτε μπαίνει ως εμπόδιο στα σχέδιά σου. Μην ανησυχείτε, αφού αυτές οι απώλειες είναι ένα απαραίτητο βήμα για να προχωρήσεις και να εξελιχθείς. Μην σκέφτεσαι απαισιόδοξα και ταυτόχρονα μη θυσιάσεις την ακεραιότητά σου σε μια προσπάθεια να κάνεις ένα βήμα μπροστά. Με το ταλέντο που διαθέτεις στη διαχείριση των οικονομικών, μπορείς να απλοποιήσεις και να βελτιώσεις την κατάσταση. Τώρα είναι η στιγμή για να βάλεις τα θεμέλια για ένα πιο σίγουρο μέλλον.

Υδροχόος

Θα σκέφτεσαι ότι ο κόσμος τρελάθηκε και πράγματι, σε αυτή την σκέψη υπάρχει αρκετή δόση αλήθειας. Εξακολουθούν όμως να υπάρχουν ακόμα αρκετές ευκαιρίες, για όσους διαθέτουν δημιουργικό όραμα και την επιθυμία να δρουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Τα πράγματα μπορούν να βελτιωθούν για σένα, αν δεις ρεαλιστικά τις πηγές των εσόδων σου, αν αλλάξεις μερικές από τις συνήθειές σου και αν τηρήσετε τα όρια που έχεις θέσει στον προϋπολογισμό σου. Τίποτα δεν έχει χαθεί. Μπορείς ακόμα να ακολουθήσεις και να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου, απλά θα το κάνεις με μια πιο προσγειωμένη προσέγγιση.

Ιχθύες

Όλο το άγχος που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα, είχε μία πολύ ισχυρή επίδραση πάνω σου, ακόμα κι εσύ κατάφερες να διασώσεις με κάποιο τρόπο την οικονομική σου ασφάλεια. Μην επηρεάζεσαι λοιπόν τόσο από το περιβάλλον σου και βρες τον τρόπο να διατηρήσεις την ψυχική σου ισορροπία, για να μπορέσεις να αντεπεξέλθεις στις δυσκολίες. Δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να παριστάνεις το θύμα ή να νοιώθεις αυτολύπηση. Ζήτα τη συμβουλή ενός ατόμου που εμπιστεύεσαι, για να αναδιοργανώσεις τις οικονομικές σου συνήθειες. Μην ξεχνάς ότι έχεις πάντα την ευκαιρία να διαπρέψεις σε δουλειές που σχετίζονται με την φροντίδα και την υποστήριξη των άλλων.

Πηγή: astrologos.gr