ΥΠΕΞ: οι σπασμωδικές αντιδράσεις της Τουρκίας μαρτυρούν το αδιέξοδο της

Ο Αλ. Γεννηματάς, δήλωσε ότι είναι εξωφρενικός ο ισχυρισμός πως «η Τουρκία ότι αποτελεί κοινό παρονομαστή για τη λύση όλων των προβλημάτων στην περιοχή».

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Γεννηματάς, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, τόνισε ότι «οι σπασμωδικές αντιδράσεις της Τουρκίας σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στην Αρμενία και το Ιράκ, το μόνο που κάνουν είναι να αναδεικνύουν διεθνώς το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει συνεπεία των δικών της επιλογών». Ο κ. Γεννηματάς συμπλήρωσε, «όσο για τον εξωφρενικό ισχυρισμό της ότι αποτελεί κοινό παρονομαστή για τη λύση όλων των προβλημάτων στην περιοχή, θα ήταν σκόπιμο να τον επιβεβαιώσει με τις χώρες της περιοχής που μάλλον ως κοινό παρονομαστή των προβλημάτων τους την αισθάνονται».