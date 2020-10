Πολιτισμός

Σαμοθράκη: ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Κάστρο της Χώρας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνομιλία με κατοίκους για τη χρήση μάσκας και τι ζήτησαν από τον Πρωθυπουργό μαθητές του νησιού.

Το Κάστρο της Χώρας που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου του ομώνυμου, σύγχρονου οικισμού της Σαμοθράκης επισκέφθηκε αργά το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που από το μεσημέρι περιοδεύει στο ακριτικό νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Ο Πρωθυπουργός ανέβηκε στο σημαντικό μνημείο υστεροβυζαντινής φρουριακής αρχιτεκτονικής, με “οδηγούς” τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου του νησιού, που έσπευσαν να τον χαιρετήσουν.

Στη συνομιλία που είχε μαζί τους οι μικροί μαθητές τον ρώτησαν για τα ενδιαφέροντα του στον αθλητισμό και του μετέφεραν τα αιτήματα τους. «Σημειώνω μια παιδική χαρά και ένα γήπεδο», τους απάντησε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έργα για τα οποία είχε δεσμευτεί νωρίτερα, κατά τη σύσκεψη που είχε με τους φορείς στο Πνευματικό Κέντρο.

Στη διαδρομή προς το Κάστρο, του οποίου η μελέτη φωτισμού θα ολοκληρωθεί σύντομα από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε και με τους κατοίκους που συνάντησε, περπατώντας στα στενά της Χώρας.

Σε έναν από τους διαλόγους που είχε με μια παρέα ηλικιωμένων έγινε συζήτηση για τη χρήση της μάσκας. «Να συνηθίσουμε τη μάσκα λίγο παραπάνω», ανέφερε ο Πρωθυπουργός, με μια από τις κυρίες του νησιού να του απαντά, «η μάσκα δεν μας πειράζει, προσέχουμε για να έχουμε».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που συνοδευόταν από τη σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο, σταμάτησε και στον Πυροσβεστικό Σταθμό για να συνομιλήσει με τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ επισκέφθηκε και το λαογραφικό μουσείο του νησιού, όπου παρουσιάζεται ένα παραδοσιακό σπίτι της Σαμοθράκης και με τα εκθέματά του κρατείται ζωντανή η λαογραφική ιστορία του νησιού.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν επίσης ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χρήστος Μέτιος και ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, Νίκος Γαλατούμος.