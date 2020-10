Ζώδια

Ζώδια: πως παίρνουν αποφάσεις στα δύσκολα

Συμβαίνει σε όλα τα ζώδια... Να βρίσκονται εγκλωβισμένα σε διλήμματα, να μην ξέρουν τι να αποφασίσουν σε κάθε είδους ζητήματα.

Κριός

Ο Κριός μπορεί να βρεθεί σε δίλημμα, που θα διαρκέσει το πολύ για τρία λεπτά. Κατόπιν θα πάρει την απόφαση εκείνη, που θα ικανοποιεί τον εγωισμό του, το πείσμα του ή/και τη σεξουαλική του επιθυμία – όχι απαραιτήτως με αυτή τη σειρά. Όποιες και να είναι οι συνέπειες, ελάχιστα τον απασχολούν και σπάνια παραδέχεται ότι κάπου έκανε λάθος (ή για να το πούμε πιο κολακευτικά, αναλαμβάνει την ευθύνη των αποφάσεών του). Αυτό τον γλιτώνει από την περιττή ψυχική ταλαιπωρία και, αν μη τι άλλο, απαλλάσσει και τους γύρω του από μία ενοχλητική ενδεχομένως αναμονή. Δεν είναι κακό, αν το καλοσκεφτείς.

Ταύρος

Ταύρος σε δίλημμα; Δεν είναι και η καλύτερή του. Εδώ περνάει από κόσκινο το να πάρει μία απόφαση. Σκέψου τι γίνεται αν «παίζει» και μια δεύτερη απόφαση ταυτόχρονα, που έρχεται σε σύγκρουση με την πρώτη. Καθώς είναι αρκετά αισθηματίας, θα προσπαθήσει να βρει τη χρυσή τομή, που δεν θα πληγώσει κανέναν από τους αγαπημένους του. Γίνεται όμως ομελέτα χωρίς να σπάσουν αυγά; Ένα ζώδιο με τέτοια ενασχόληση με τη μαγειρική, όπως ο Ταύρος, θα έπρεπε να το ξέρει καλύτερα από τον καθένα… Επιμένει ωστόσο να το αγνοεί, σπάζοντας τα νεύρα όλων των εμπλεκομένων, που θα αντιμετωπίσουν με φοβερή ανακούφιση τη στιγμή που επιτέλους πια ελήφθη η απόφαση, όποια κι αν είναι.

Δίδυμοι

O Δίδυμος έχει μία περίεργη σχέση με τα διλήμματα. Για εκείνον οι περισσότερες αποφάσεις, ακόμα κι αν δεν ενέχουν κάποιο δίλημμα, καταλήγουν να είναι αυτό-αμφισβητούμενες, καθώς το δαιμόνιο (με την καλή έννοια) μυαλό του, αρχίζει να σκέφτεται τις συνέπειες και τα αποτελέσματα σαν κομπιούτερ που παίζει σκάκι μελετώντας όλες τις πιθανές κινήσεις. Όχι πως αυτό τον βοηθά να καταλήξει οριστικά και αμετάκλητα κάπου. Με άλλα λόγια, μη βιαστείς να χαρείς, αν η απόφαση που πήρε ήταν εκείνη που ευχόσουν. Δεν το ‘χει σε τίποτα να έρθει την επόμενη μέρα και να σου πει ότι άλλαξε γνώμη, και όποιον πάρει ο Χάρος.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος έχει έναν απλό τρόπο να λύνει τα διλήμματά του. Ακολουθεί την καρδιά του. Αυτό τον διευκολύνει όταν πρόκειται για πρακτικά θέματα, δηλαδή δεν το ‘χει και πολύ να εγκαταλείψει μια δουλειά που δεν τον «γεμίζει», ακόμα και σε τούτους τους δύσκολους καιρούς. Από την άλλη όμως, έτσι και πρόκειται για κάποιο αισθηματικό δίλημμα, θα γίνει πραγματικό ράκος μέχρι να καταλήξει στην απόφαση εκείνη, που θα του εγγυηθεί την ευτυχία. Και επειδή δυστυχώς ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε εγγυήσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ικανός να μελαγχολεί για όλη την υπόλοιπη ζωή του, έστω και λιγουλάκι, για το πώς θα ήταν τα πράγματα αν είχε πάρει την «άλλη» απόφαση.

Λέων

Όταν ο Λέων βρίσκεται σε δίλημμα η πρώτη του αντίδραση είναι να… θυμώσει. Ποιος τολμάει να τον φέρνει σε δύσκολη θέση; Μπορεί βέβαια ο θρασύτατος να ήταν ο ίδιος ο εαυτός του, αλλά ο Λέων τον αγαπάει πάρα πολύ, για να του προσάψει κατηγορίες. Πώς θα λύσει το θέμα; Θα επιλέξει χωρίς να χρονοτριβεί, τη λύση εκείνη που θα πληγώσει λιγότερο το γόητρό του. Ή τουλάχιστον αυτό θα δείξει στους έξω. Το καλό (για εκείνον βέβαια) είναι ότι σπάνια πισωγυρίζει ή μετανιώνει για τις αποφάσεις του, όσο λανθασμένες κι αν αποδειχθούν. Σαν τη φωτιά, το στοιχείο του, δεν επιστρέφει ποτέ στην… καμένη γη.

Παρθένος

Ένα δίλημμα αποτελεί για τον Παρθένο ιδανική… τροφή για σκέψη. Ατελείωτη σκέψη, όμως. Για ένα ζώδιο που αναλύει εμπεριστατωμένα όλα τα δεδομένα, ακόμα κι αν πρόκειται να γράψει τη λίστα με τα ψώνια για το σούπερ μάρκετ, η δουλειά είναι διπλή, όπως καταλαβαίνεις. Ο Παρθένος θα σταθμίσει τα υπέρ και τα κατά, θα τα σημειώσει κιόλας σε ένα χαρτί στις ανάλογες στήλες, λες και πρόκειται για επαγγελματικό memo. Θα το κάνει αυτό ακόμα και στα αισθηματικά του ζητήματα. Αλλά μην τον παρεξηγείς, δεν έχει στη θέση της καρδιάς ένα κομπιούτερ. Πολύ απλά ο μεγαλύτερος φόβος του είναι να μην πάρει τη λάθος απόφαση. Αν σε κάτι θέλει να μοιάσει στον Θεό, είναι το να γίνει… Αλάνθαστος.

Ζυγός

Αν για το καθένα υπάρχει μία κόλαση επί της Γης, για τον Ζυγό αυτή είναι το να βρεθεί σε δίλημμα. Από τη φύση του αναποφάσιστος, δυσκολεύεται απίστευτα να καταλήξει κάπου. Στη νοερή ζυγαριά του, βάζει και ξαναβάζει τα δεδομένα και τις πιθανές συνέπειες μιας απόφασης, αλλά του είναι αδύνατον να την κάνει να γείρει από τη μία πλευρά. Έτσι, αναβάλλει διαρκώς το πού θα καταλήξει, περιμένοντας ενδεχομένως έναν από μηχανής Θεό, να δώσει τη λύση. Ή πιο απλά, ελπίζοντας τα πράγματα να πάρουν μια τροπή, ώστε το πρόβλημα να διευθετηθεί από μόνο του. Όπως, να βαρεθεί η Ρίτσα να τον περιμένει και να του μείνει μόνο η Λίτσα…

Σκορπιός

Ο Σκορπιός είναι συνήθως ο τύπος που αρπάζει τη ζωή από τα μαλλιά, ή τουλάχιστον δεν της επιτρέπει να του κάνει… τσαλίμια. Όπως δεν το επιτρέπει και σε κανέναν άλλο, άλλωστε. Έτσι, με τον χαρακτηριστικό δυναμισμό του, θα αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε δίλημμα χωρίς καθυστέρηση, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνο που ικανοποιεί πρώτα τον ίδιο και συμφωνεί με οτιδήποτε έχει… βάλει στο μάτι. Κανένας ερωτικός, επαγγελματικός ή άλλου είδους στόχος δεν ξεφεύγει από ένα Σκορπιό και δεν αφήνει ανόητα διλήμματα να τον εμποδίσουν. Επίσης πετυχαίνει την όποια απόφασή του να την «περάσει» και στους άλλους, είτε με την πειθώ, είτε με την συναισθηματική πίεση, οπότε όλα είναι μια χαρά (θέλοντας και μη)…

Τοξότης

Ο Τοξότης είναι ένα από τα ζώδια που παίρνουν τη ζωή ανάλαφρα, οπότε το να βρεθεί σε δύσκολη θέση εξαιτίας κάποιου διλήμματος, είναι αταίριαστο με την όλη του κοσμοθεωρία. Γι’ αυτό και αποφεύγει να παρατείνει τη σχετική ενόχληση, είτε παίρνοντας την απόφαση χωρίς να το πολυσκεφτεί, είτε αφήνοντας τα πράγματα να εξελιχθούν και την τύχη να αποφασίσει για λογαριασμό του. Άλλωστε, της έχει εμπιστοσύνη, μια και τις περισσότερες φορές την έχει με το μέρος του –ή τουλάχιστον έτσι αισθάνεται. Αν έχει πιθανότητες να μετανιώσει; Αμφίβολο, μια και ο Τοξότης έχει την ικανότητα να ξεκόβει εύκολα από το παρελθόν και να αναζητά τις νέες καταστάσεις, που του επιφυλάσσει το μέλλον.

Αιγόκερως

Για έναν τύπο που θα επιθυμούσε να μην ξεφύγει ποτέ τίποτα από τα προγράμματά του, όπως ο Αιγόκερως, το δίλημμα είναι μια δυσάρεστη ανατροπή. Φυσικά, σαν γήινο ζώδιο που είναι, θα το αντιμετωπίσει με πολλή περίσκεψη και στάθμιση όλων των πιθανών εκβάσεων της μίας ή της άλλης απόφασής του. Θα κλίνει μάλλον προς την πλευρά του πιο «ασφαλούς» δρόμου, εκείνου που δεν θα αλλάξει και πολύ μια παρούσα κατάσταση, την οποία ο ίδιος είχε δρομολογήσει όπως ήθελε. Έτσι, είναι απίθανο να εγκαταλείψει τη μόνιμη σχέση του για ένα ερωτικό πάθος ή μια σταθερή δουλειά για κάποια άλλη, περισσότερα υποσχόμενη, αλλά με ρίσκο. Άλλωστε και μόνο η λέξη «ρίσκο» τον ανατριχιάζει…

Υδροχόος

Ο Υδροχόος αντιμετωπίζει τη ζωή με άνεση και είναι ανοιχτός σε… ό,τι ήθελε προκύψει. Δεν δυσκολεύεται λοιπόν να πάρει τις αποφάσεις του και να κάνει τις επιλογές του, αν βρεθεί σε δίλημμα. Καθώς είναι αρκετά εγκεφαλικός τύπος, θα σταθμίσει και θα αξιολογήσει τα πράγματα βάσει ορισμένων αρχών του. Πρώτον, να μην περιορίζεται η προσωπική του ελευθερία. Δεύτερον, να μην υπάρχει σύγκρουση με την όποια ιδεολογία του. Τρίτον, η απόφασή του να τον σπρώξει σε καινούριες ενδιαφέρουσες καταστάσεις, αφού η στασιμότητα, όπως και τα πισωγυρίσματα, είναι για εκείνον σκέτη καταδίκη. Κι αν κάποιους δυσαρεστήσει με όλα αυτά, θα τους απαντήσει με το τραγουδάκι «Σ’ όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε».

Ιχθύες

Ψαράκι σε δίλημμα; Βοήθεια! Ο Ιχθύς κινδυνεύει να χαθεί στα απύθμενα νερά των αλληλοσυγκρουόμενων σκέψεων, μέχρι να οδηγηθεί σε κάποια απόφαση (και αν…) Φοβάται μήπως του βγει λάθος και τελικά πληγωθεί. Φοβάται μήπως πληγώσει τους άλλους. Φοβάται μήπως καταστραφεί, μήπως έρθει το τέλος του κόσμου του σε διάφορα πρακτικά θέματα, με τα οποία ούτως ή άλλως έχει από τη φύση του μια δυσκολία. Καταφεύγει σε συντρόφους και φίλους ζητώντας μία συμβουλή. Καταλήγει κάπου και μετά το αλλάζει, επηρεασμένος από κάτι άλλο που θα του πουν. Εν τέλει καταφέρνει, εκτός από τον εαυτό του, να φέρει και τους άλλους σε… απελπισία, μέχρι επιτέλους (και για όνομα του Θεού!), να αποφασίσει!

Πηγή: astrologos.gr