Κοινωνία

Χωρίς νοσηλευτή το μεγαλύτερο ειδικό δημόσιο σχολείο (βίντεο)

Σχολείο με 225 ανάπηρους μαθητές δεν έχει ούτε ένα νοσηλευτή. Τι λένε στον ΑΝΤ1 οι γονείς των μαθητών αλλά και ο διευθυντής του σχολείου, στον Άγιο Δημήτριο.