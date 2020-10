Κοινωνία

Επιθέσεις με βαριοπούλες σε τράπεζες στην Αττική

Οι δράστες αναζητούνται από την Αστυνομία, ενώ εξετάζεται και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας των τραπεζών.

Μπαράζ επιθέσεων σε πέντε τράπεζες στην Αττική, πραγματοποίησαν άγνωστοι σήμερα τα ξημερώματα.

Οι δράστες, από τις 02.30 έως τις 02.50 με βαριοπούλες και άλλα αντικείμενα προξένησαν ραγίσματα στους υαλοπίνακες και στα ΑΤΜ, στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, στην οδό Φιλολάου 152 στο Παγκράτι, σε δύο υποκαταστήματα της EUROBANK στην οδό Μιχαλακοπούλου 151 και στην συμβολή των οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Αγίας Σοφίας στον Βύρωνα και στην Τράπεζα Πειραιώς στην οδό Μούσκου 10 στου Ζωγράφου.

Στις 04.10 τα ξημερώματα προξένησαν φθορές και στο υποκατάστημα της EUROBANK στην συμβολή Δημοκρατίας και Κωνσταντινουπόλεως στο Κερατσίνι.

