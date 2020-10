Κόσμος

Κορονοϊός: Αυστηρά μέτρα στην Ιρλανδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση επιβάλλει από αύριο αυστηρά περιοριστικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

Η Ιρλανδία θα επιβάλει αύριο "αποφασιστικά" περιοριστικά μέτρα κατά του κορονοϊού σε εθνικό επίπεδο, αλλά δεν θα επαναφέρει το καθολικό lockdown που είχε επιβληθεί νωρίτερα μέσα στον χρόνο, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ανώτερης Εκπαίδευσης Σάιμον Χάρις.

Η κυβέρνηση απέρριψε μια σύσταση επικεφαλής του τομέα υγείας πριν από δύο εβδομάδες για μετάβαση στο Επίπεδο 5, το υψηλότερο επίπεδο περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού, και επέλεξε αντίθετα να αυστηροποιήσει τους περιορισμούς με μια περιφερειακή προσέγγιση, η οποία όμως, σύμφωνα με τον Χάρις, δεν είναι πλέον επαρκής.

Χθες η Ιρλανδία κατέρριψε το ρεκόρ της στον αριθμό των νέων κρουσμάτων κορονοϊού που καταγράφονται μέσα σε μια ημέρα, για τέταρτη φορά μέσα σε διάστημα μιας εβδομάδα,ς ανεβάζοντας τον αριθμό των κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε 232, το 12ο υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα σε 31 χώρες που παρακολουθούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Ασθενειών.

"Η κυβέρνηση θα ενεργήσει αύριο, η ενέργεια θα είναι αποφασιστική και θα είναι μια ενέργεια σε εθνικό επίπεδο", δήλωσε στο εθνικό δίκτυο RTE ο Χάρις, ο οποίος ήταν υπουργός Υγείας στη διάρκεια του lockdown που διήρκεσε από το τέλος Μαρτίου ως τα μέσα Μαϊου και ήταν ένα από τα αυστηρότερα στην Ευρώπη.

"Αύριο θα πρέπει να επιβάλουμε περισσότερους περιορισμούς. Το Επίπεδο 3 δεν λειτούργησε...δεν θέλω να είμαι τυπολάτρης και να χρησιμοποιήσω την φράση lockdown, αλλά δεν νομίζω ότι προς εκεί οδεύουμε, όμως σίγουρα θα υπάρξουν περισσότεροι περιορισμοί", είπε ο ίδιος.

Το Επίπεδο 4 προβλέπει ότι παραμένουν ανοιχτά μόνα τα απαραίτητα καταστήματα λιανικού εμπορίου παρότι η κυβέρνηση έχει διευρύνει αυτή την κατηγορία μετά τον Μάρτιο. Στο Επίπεδο 5 οι πολίτες καλούνται να παραμένουν στα σπίτια τους και επιτρέπεται μόνο η σωματική άσκηση σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων, ενώ όσον αφορά τα εστιατόρια επιτρέπεται η λειτουργία παράδοσης και πακέτου για το σπίτι.