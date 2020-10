Υγεία - Περιβάλλον

Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών στον ΑΝΤ1: δεκάδες μαθητές που αθλούνται θετικοί στον κορονοϊό (βίντεο)

Ο Σ. Δανιηλίδης τόνισε ότι ο Δήμος πληρώνει τη διενέργεια τεστ από το ταμείο του και αν και έχει ζητήσει κλιμάκιο του ΕΟΔΥ από τον Μάιο, αυτό δεν έχει έρθει ακόμη.