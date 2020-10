Άνδρας κρεμάστηκε από τον Trump Tower ζητώντας να μιλήσει με τον Αμερικανό Προέδρο

Συναγερμός στο Σικάγο. Έκλεισαν δρόμοι, ενώ περιοχές αποκλείστηκαν. Γιατί απειλεί να πέσει στο κενό κόβοντας το σχοινί που τον κρατά.

Συναγερμός σήμανε στο Σικάγο, όταν ένας άνδρας σκαρφάλωσε στον Πύργο Τραμπ απαιτώντας να μιλήσει στον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο νεαρός, ασιατική καταγωγής, κρέμεται στο κενό από μπαλκόνι του 16ου ορόφου ζητώντας να μιλήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ και να περάσει το μήνυμά του στα μέσα ενημέρωσης.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εκτιμούν πως ο άνδρας χρησιμοποίησε ανεμόσκαλα, ενώ κρατά και μαχαίρι, με το οποίο απειλεί ότι θα κόψει το σχοινί που τον κρατά, εάν δεν εισακουστεί το αίτημά του.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή γύρω από τον Trump Tower ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί.

WATCH: Man dangling from Trump Tower in Chicago threatens to cut his rope unless he gets to speak with President Trump pic.twitter.com/5Fx9pm8BrT