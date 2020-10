Πολιτισμός

“Την Πέμπτη, κύριε Γκρην”: Φιλιππίδης και Γκοτσόπουλος επί σκηνής (εικόνες)

Μια ανθρώπινη ιστορία, μια κωμωδία με δραματικές προεκτάσεις, από εξαιρετικούς συντελεστές.

Μια τρυφερή και ανθρώπινη ιστορία επέλεξε να αφηγηθεί φέτος το χειμώνα ο Πέτρος Φιλιππίδης με το έργο «Την Πέμπτη, κύριε Γκρην» («Visiting Mr. Green») του Τζεφ Μπάρον, κρατώντας το ρόλο του σκηνοθέτη και ενός εκ των δύο πρωταγωνιστών, στη γνώριμη θεατρική του στέγη τα τελευταία 17 χρόνια, το θέατρο Μουσούρη. Δίπλα του, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, ένας από τους πλέον σημαντικούς ηθοποιούς της νέας γενιάς, που διαγράφει ξεχωριστή και πολλά υποσχόμενη πορεία στο χώρο.

Οι δυο τους θα συναντηθούν στη σκηνή του θεάτρου Μουσούρη στην «κωμωδία με δραματικές προεκτάσεις», όπως χαρακτηρίζει το έργο ο ίδιος ο συγγραφέας, που έχει ως θέμα τη μοναξιά και τις σχέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν ανάμεσα σε δύο διαφορετικές γενιές ανθρώπων. Είναι το πρώτο έργο του πολυβραβευμένου συγγραφέα Τζεφ Μπάρον, το οποίο, από τότε που ανέβηκε στη Νέα Υόρκη, έχει παρουσιαστεί σε 50 χώρες με πάνω από 500 θεατρικά ανεβάσματα και έχει μεταφραστεί σε 24 γλώσσες. Στο έργο έχουν απονεμηθεί το βραβείο KulturPreis Europa και άλλα 24 παγκοσμίως, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Μεξικό κ.ά.

Στην Ελλάδα το σύστησε στο κοινό ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος το 2000 στο θέατρο Ροές.

Το έργο

Ένας νεαρός άντρας, ο Ρος Γκάρντινερ, χτυπά ελαφρά με το αυτοκίνητό του τον κύριο Γκρην, έναν ηλικιωμένο χήρο. Ο δικαστής καταδικάζει τον Ρος –επιτυχημένο στέλεχος πολυεθνικής εταιρείας– σε κοινωνική εργασία, κι έτσι είναι αναγκασμένος να επισκέπτεται επί έξι μήνες, μία φορά την εβδομάδα, και πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη, τον ηλικιωμένο άντρα για να τον φροντίζει και να τον βοηθά. Ο κύριος Γκρην είναι ένας ιδιότροπος και μοναχικός άνθρωπος που αρνείται οποιαδήποτε επαφή με τον κόσμο και, κατά συνέπεια, με τον ίδιο τον Ρος. Κοινός παρονομαστής και των δύο είναι η μοναξιά και η απόρριψη που ο καθένας βιώνει με διαφορετικό τρόπο. Ο συντηρητικός κύριος Γκρην έχει χάσει πριν από λίγο καιρό τη σύζυγό του, το μοναδικό του στήριγμα καθώς αρνείται την κόρη του επειδή παντρεύτηκε έναν αλλόθρησκο, και ο Ρος αντιμετωπίζει την απόρριψη της οικογένειάς του λόγω των σεξουαλικών του προτιμήσεων, γεγονός που τον έχει καταδικάσει σε αποξένωση, τόσο από τους άλλους όσο και από τον ίδιο του τον εαυτό. Ο κύριος Γκρην και ο Ρος είναι Εβραίοι, αλλά με σημαντικές διαφορές στις πεποιθήσεις τους, κάτι που θα τους οδηγήσει σε ρήξη. Παρά τη σύγκρουση των γενεών και των ιδεολογιών, θα καταφέρει να βοηθήσει ο ένας τον άλλο και να βγουν από το συναισθηματικό τέλμα στο οποίο βρίσκονται.

Μια κωμωδία που βασίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις, οι οποίες εκδηλώνονται με τρόπο διασκεδαστικό και τρυφερό και κάποιες φορές σκληρό και πικρό. Ο αλληλοσεβασμός, η κατανόηση της διαφορετικότητας και η αγάπη είναι ο μόνος δρόμος για τη συνύπαρξη των ανθρώπων και την έξοδό τους από τη μοναξιά.

Ο ξένος Τύπος έχει γράψει για το έργο:

«Μια επιδέξια κωμωδία με δραματικές προεκτάσεις για τη φιλία, την οικογένεια, τα ανοιχτά μυαλά και τη συγχώρηση. Το έργο του Μπάρον ρέει σαν ένα καλό λάδι και είναι ο νικητής» (New York New Day) .

«Το έργο του Τζεφ Μπάρον είναι υπέροχο! Αυτό που ακολουθεί δεν είναι απλώς μια σύγκρουση γενεών, αλλά και μια σύγκρουση με το τι είναι ασφαλές και οικείο και το τι είναι πραγματικό. Είναι μια κραυγή για την ανθρωπότητα και βρίσκει υπέροχη έκφραση» (London Sunday Telegraph).

«Υπάρχουν έργα που σε αγγίζουν, έργα που σε κάνουν να γελάς και έργα που σε κάνουν να χαίρεσαι που πήγες θέατρο. Το “Visiting Mr. Green” του Τζεφ Μπάρον είναι και τα τρία» (Chicago Centerstage)

Συντελεστές

Μετάφραση: Πέτρος Φιλιππίδης, Δημήτρης Φιλιππίδης

Πέτρος Φιλιππίδης, Δημήτρης Φιλιππίδης Σκηνοθεσία: Πέτρος Φιλιππίδης

Πέτρος Φιλιππίδης Σκηνικά - Κοστούμια: Μανόλης Παντελιδάκης

Μανόλης Παντελιδάκης Πρωτότυπο τραγούδι παράστασης: Χρήστος Θηβαίος

Χρήστος Θηβαίος Στίχοι τραγουδιού: Πέτρος Φιλιππίδης

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Λευτέρης Παυλόπουλος Μουσική επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος

Ιάκωβος Δρόσος Βοηθός σκηνοθέτη: Ντένια Στασινοπούλου

Ντένια Στασινοπούλου Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Κάρολος Παυλάκης

Παίζουν Πέτρος Φιλιππίδης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος

Προγραμματισμένη πρεμιέρα: Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Πλ. Καρύτση 7, τηλέφωνο: 210 3310936

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή 21:00

Σάββατο (λαϊκή απογευματινή) 18:00

Σάββατο (βραδινή) 21:00

Κυριακή: 19:30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Τετάρτη & Πέμπτη: €20, €14 (φοιτητικό, νεανικό έως 26 ετών, άνω των 65 ετών), €10 (ανέργων)

Παρασκευή: €20, €14 (φοιτητικό)

Σάββατο: €22 (Γενική είσοδος βραδινή Σαββάτου), €17 (λαϊκή απογευματινή), €14 (φοιτητικό απογευματινή Σαββάτου)

Κυριακή: €20, €14 (φοιτητικό)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 100' χωρίς διάλειμμα

ΩΡΕΣ ΤΑΜΕΙΟΥ:

Τρίτη – Κυριακή: 10:30 – 13:30, 17:00-21:30

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:

Με μετρητά:

Εκδοτήρια Θεάτρου

Καταστήματα Public

Χορηγός επικοινωνίας της παράστασης είναι ο ΑΝΤ1.