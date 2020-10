Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Κρούσματα σε γηροκομείο στον Άγιο Στέφανο

Εντοπίσθηκαν μετά από rapid test που έγιναν με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη του οίκου ευγηρίας.

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι υγειονομικές αρχές μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού σε γηροκομείο στον Άγιο Στέφανο.

Συγκεκριμένα, τρια κρούσματα κορονοϊού εντοπίσθηκαν, μετά από rapid test στα οποία υποβλήθηκαν με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη τόσο το προσωπικό, όσο και οι φιλοξενούμενοι στη Μονάδα.

Το πρώτο κρούσματα αφορούσε εργαζόμενη και είχε εντοπισθεί την περασμένη Πέμπτη, ενώ τα άλλα δύο, μια εργαζόμενη και μια ηλικιωμένη φιλοξενούμενη της μονάδας, εντοπίσθηκαν σήμερα. Και οι τρεις είναι ασυμπτωματικοί ασθενείς.

Στη συγκεκριμένη μονάδα προσωπικό και φιλοξενούμενοι υποβάλλονται σε απανωτά rapid test με πρόνοια της διοίκησης της μονάδας, όπως είπε στο protothema.gr ο κ.Στέλιος Προσαλίκας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων.