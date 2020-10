Life

“Παρουσιάστε!”: Η ώρα της συγκατοίκησης έφτασε! (εικόνες)

Ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που κάνουν πιο ευχάριστα τα πρώτα βράδια της εβδομάδας, για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Ακόμη ένα χαλαρό και ευχάριστο βράδυ υπόσχονται οι συντελεστές της σειράς του ΑΝΤ1, «Παρουσιάστε!», που προβάλλεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Απόψε στις 21:00

H μεγάλη συγκατοίκηση είναι γεγονός. Τα δυο στρατόπεδα αναγκάζονται να συγχωνευτούν κάτω απ' την ίδια στέγη και οι δυο διοικητές παλεύουν για τα ινία της θέσης του διοικητή του νέου στρατοπέδου. Υπό τις απειλές μετάθεσης απ' τον Ταξίαρχο, ο Σκορδάς και ο Γούλας υπογράφουν «συνθήκη ειρήνης». Η συνθήκη όμως σπάει γρήγορα όταν ο Γούλας ξεκινήσει να εκπαιδεύει τους φαντάρους του Σκορδά με τον δικό του τρόπο. Οι πληροφορίες που έρχονται στον Γούλα ότι κάποιος από τους φαντάρους του Σκορδά σαλιαρίζει με την κόρη του, θα τον βγάλουν εκτός εαυτού. Η αναζήτηση για τον εντοπισμό του Έλτον συνεχίζεται με μεγάλη αποτυχία, και όταν αυτός επιστρέψει, θα πρέπει να στήσει ένα χοντρό ψέμα για να γλιτώσει το κατσάδιασμα απ' τον Φίλη και την Φραντζέσκα…

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος, Μιχάλης Βογιατζάκης

Ιδέα-Σενάριο: Μάκης Πιτταράς

Εκτέλεση Παραγωγής: J.K. Productions

Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Μπέζος, Μανώλης Μαυροματάκης, Λένα Ουζουνίδου, Βαλέρια Κουρούπη, Βασιλική Τρουφάκου, Σταύρος Μαρκάλας, Ελεάνα Καυκαλά, Κυριάκος Σαλής, Βίκτωρας Πέτσας, Μάνος Καζαμίας, Ιωάννης Απέργης, Αλέξης Βιδαλάκης, Μάριος Δερβιτσιώτης, Γιώργος Ζυγούρης, Ηρακλής Κωστάκης, Θάλεια Σταματέλου.

Στον ρόλο του Ταξίαρχου ο Θοδωρής Κατσαφάδος.





