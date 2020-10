Κόσμος

Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν, το... κομποσκοίνι και οι καθολικοί ψηφοφόροι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν κάθε εβδομάδα ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ παρακολουθεί τη λειτουργία στη μικρή εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ στη συνοικία Ουίλμινγκτον.

Το κομποσκοίνι στην προεκλογική εκστρατεία των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ.

Με το κομποσκοίνι στο χέρι ο Τζο Μπάιντεν , ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, ελπίζει πως στις 3 Νοεμβρίου θα πείσει τους καθολικούς ψηφοφόρους,που στην πλειοψηφία τους ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016.

Σχεδόν κάθε εβδομάδα ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ παρακολουθεί τη λειτουργία στη μικρή εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ στη συνοικία Ουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ όπου κατοικεί.

Εκεί, σε ένα τεράστιο νεκροταφείο, είναι θαμμένοι οι γονείς του, ο γιος του Μπο που πέθανε το 2015 από καρκίνο καθώς και η πρώτη του σύζυγος Νίλια και η κόρη του Ναόμι που σκοτώθηκαν το 1972 σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

Το πρώην δεξί χέρι του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα είχε εκμυστηρευθεί το 2017 ότι δεν εγκαταλείπει ποτέ το κομποσκοίνι που είχε ο γιος του την ημέρα που πέθανε.

Ο Τζο Μπάιντεν είναι πιστός καθολικός και, αν κερδίσει τις εκλογές, θα γίνει μόλις ο δεύτερος καθολικός Αμερικανός πρόεδρος, μετά τον Τζον Κένεντι. Και ο 77χρονος έχει αποφασίσει να μην αφήσει σε καμία περίπτωση το πεδίο της θρησκείας στους Ρεπουμπλικάνους.

Στήριξη στις αμβλώσεις

Το διακύβευμα είναι μεγάλο: ο Τραμπ κέρδισε το 2016 τη Χίλαρι Κλίντον χάρη στις οριακές του νίκες στις περισσότερες πολιτείες – κλειδιά. Οπότε τις επόμενες δύο εβδομάδες κάθε ψήφος μετρά. Το 2016 οι καθολικοί ψηφοφόροι είχαν ψηφίσει σε ποσοστό 52% υπέρ του Τραμπ, έναντι 45% υπέρ της Κλίντον, σύμφωνα με το ινστιτούτο Pew.

Όμως αυτή η ομάδα των ψηφοφόρων, που αποτελεί περίπου το ένα πέμπτο των Αμερικανών, δεν είναι ομοιογενής: έξι στους δέκα λευκούς καθολικούς είχαν προτιμήσει το 2016 τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο, έναντι σχεδόν επτά στους δέκα ισπανόφωνους καθολικούς που ψήφισαν τη Δημοκρατική υποψήφιο. Σημαντικά μέλη της κυβέρνησης Τραμπ είναι επίσης καθολικοί.

Πρόκειται “για μια κρίσιμη ομάδα ψηφοφόρων για τον υποψήφιό μας”, παραδέχθηκε ο Τζος Ντίκσον υπεύθυνος για θέματα θρησκείας στην προεκλογική ομάδα των Δημοκρατικών.

Το θέμα της άμβλωσης όμως ενδέχεται να κοστίσει στον Μπάιντεν, ακόμη και στο Ντέλαγουερ, μια πολιτεία που παραδοσιακά επιλέγει τους Δημοκρατικούς.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στηρίζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στην υπόθεση “Ρόου εναντίον Ουέιντ”, βάσει της οποίας αναγνωρίστηκε το 1973 στις ΗΠΑ το δικαίωμα στην άμβλωση. Αν εκλεγεί, έχει δεσμευθεί να πιέσει το Κογκρέσο να υιοθετήσει σχετική νομοθεσία.

“Αν ο Τζο Μπάιντεν είναι εβραίος, καθολικός, λουθηρανός, άθεος, δεν με ενδιαφέρει”, δήλωσε ο Τζο Ντόλαν, βγαίνοντας από την εκκλησία του Αγίου Ιωσήφ στο Μπράντιγουαϊν.

Ο 50χρονος αυτός μηχανικός δεν έχει αποφασίσει ακόμη ποιον θα ψηφίσει. “Όμως, ξέρετε, ως καθολικό, είναι δύσκολο για εμένα να στηρίξω κάποιον” που υπερασπίζεται το δικαίωμα στην άμβλωση.

Ο 71χρονος Ρούντι Αντονίνι Τζούνιορ από το Ουίλμινγκτον ξέρει ήδη ότι θα ψηφίσει τον Τραμπ. “Δεν έχω κάτι εναντίον του Τζο Μπάιντεν, είναι καλός. Όμως για τις αμβλώσεις (…) Είναι καθολικός, είναι αντιφατικό”, σχολίασε.

“Προφανής ηθική επιλογή”

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο οι απόψεις αυτές να στοιχίσουν στον Μπάιντεν, ο Ντίκσον απάντησε ότι οι καθολικοί “είναι πολύ διαφορετικοί στις απόψεις τους, την καταγωγή τους” και λαμβάνουν υπόψη τους “πολλά ζητήματα” όταν πάνε να ψηφίσουν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Μπάιντεν και η υποψήφια αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις “είναι η προφανής ηθική επιλογή σε αυτές τις εκλογές” απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ.

Πρώην κοινοβουλευτική των Δημοκρατικών και ειδικός στο American University η Κάπρι Καφάρο συμφωνέι με αυτή την άποψη. “Οι καθολικοί μπορούν να συμμεριστούν την ειλικρινή σύγκρουση” του Τζο Μπάιντεν μεταξύ των πεποιθήσεών του και της πολιτικής του, εκτιμά.

“Θα ψηφίσω τον Μπάιντεν”, εξήγησε η 41χρονη Αλεξάντρα Τζόνσον. “Δεν έχει σχέση με τη θρησκεία”, τόνισε. “Απλώς πιστεύω ότι θα προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μου”, επεσήμανε αυτή η μητέρα τεσσάρων παιδιών.