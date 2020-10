Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Ένα βήμα πριν το “κόκκινο” πέντε περιφέρειες

Υγεία - Περιβάλλον

Έκκληση του υφυπουργού Προσταίας του Πολίτη στους κατοίκους των περιοχών που "βράζουν". Τι είπε για την ανατροπή της απόφασης για επιστροφή των φιλάθλων στα γήπεδα.

Με τα κρούσματα να κινούνται καθημερινά σε αριθμούς ρεκόρ και να έχουν εδραιωθεί σε τριψήφιους αριθμούς πραγματοποιήθηκε ακόμα μια ενημέρωση για την πορεία του κοροναϊού στη χώρα μας

Όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 18:00, έτσι και σήμερα ο επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς ενημερώνουν για την πορεία του ιού στη χώρα μας.

Έκκληση στους κατοίκους των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης και της Καστοριάς, να παραμείνουν σε πλήρη εγρήγορση και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στις περιοχές αυτές παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο τα τελευταία εικοσιτετράωρα, απηύθυνε o Νίκος Χαρδαλιάς.

Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς, το φορτίο των περιοχών αυτών θα αξιολογηθεί από την ειδική επιτροπή επιδημιολόγων του Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από την Covid-19, αύριο, Τετάρτη στις 5 το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη έχει 652 πλέον ενεργά κρούσματα και βρίσκεται στο επίπεδο 2 (επιτήρησης), τα Ιωάννινα με 263 ενεργά κρούσματα και η Καστοριά με 124 μέχρι τώρα κρούσματα βρίσκονται στο επίπεδο 3 (αυξημένης επιτήρησης) . Και στις τρεις περιοχές παρατηρούνται υψηλοί επιδημιολογικοί πολλαπλασιαστές, υψηλός αριθμός διάσπαρτων χωροταξικά επιδημιολογικών clusters και η αύξηση των κρουσμάτων δείχνει επιθετική και άρα εξαιρετικά επικίνδυνη.

Παράλληλα ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί αύριο στην Καστοριά σε σύσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιήσει μαζί με τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς και τους τρεις δημάρχους της περιοχής, ενώ την Πέμπτη θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη όπου στις 7μ.μ. θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη σύσκεψη με τους αιρετούς εκπροσώπους και τους εμπλεκόμενους φορείς της συμπρωτεύουσας.

Όσον αφορά την Αττική, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, η κατάσταση παραμένει κρίσιμα σταθερή, ενώ στον Κεντρικό Τομέα, όπου υπάρχουν και τα περισσότερα κρούσματα, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, άρα ακόμα επικίνδυνη και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και επαγρύπνηση από όλους μας.

Ακόμη, γνωστοποίησε ότι σε όλη την χώρα και με έμφαση στις πιο επιβαρυμένες επιδημιολογικά περιοχές, έχουν ξεκινήσει σαρωτικοί, στοχευμένοι έλεγχοι από την Ελληνική Αστυνομία , την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Περιφέρειας, του Λιμενικού Σώματος, και της δημοτικής αστυνομίας, για το ζήτημα της τήρησης των μέτρων.

Σχετικά με τα στοιχεία για την πανδημία Covid- 19 στην Ελλάδα , μέχρι τις 18 Οκτωβρίου έχουν καταγραφεί συνολικά στη χώρα μας 25.370 κρούσματα, από τα οποία 5.112 είναι ενεργά ενώ 17.065 συμπολίτες μας έχουν αναρρώσει κατ' οίκον και 2.684 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όσον αφορά τους ελέγχους τήρησης των μέτρων από την 1η Ιουλίου έως τις 18 Οκτωβρίου, έχουν διεξαχθεί από τους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς 449.704 έλεγχοι κατά τους οποίους έχουν διαπιστωθεί 15.026 παραβάσεις και έχουν επιβληθεί 17.043 πρόστιμα συνολικού ύψους 7.482.130 ευρώ αλλά και διοικητικές κυρώσεις αναστολής λειτουργίας 5.712 συνολικά ημερών. Από τις 31 Αυγούστου έως τις 18 Οκτωβρίου έχουν πραγματοποιηθεί 158 έλεγχοι σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 31 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 142.000 ευρώ, ενώ από το άνοιγμα των σχολείων στις 14 Σεπτεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί 113 έλεγχοι στις σχολικές μονάδες, κατά τους οποίους δεν έχει διαπιστωθεί καμία παράβαση. Από την έναρξη του σχολικού έτους, στις 14 Σεπτεμβρίου, έχει ανασταλεί συνολικά η λειτουργία 32 σχολείων και 246 τμημάτων πανελλαδικά( 0,22 % και 0,30% αντιστοίχως του συνόλου).

Επιπλέον, ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ανάκλησης της απόφασης για παρουσία φιλάθλων στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τονίζοντας ότι «τα δεδομένα των τελευταίων ωρών, η ροή των αποτελεσμάτων από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί, η επιθετική έξαρση της πανδημίας σε όλη την Ευρώπη τα τελευταία εικοσιτετράωρα, οδήγησαν τον πρωθυπουργό στην ανάκληση της απόφασης για παρουσία περιορισμένου αριθμού φιλάθλων στους ποδοσφαιρικούς αγώνες», ενώ προσέθεσε ότι «την ώρα που καταγράφεται σταθερά αυξημένος αριθμός κρουσμάτων στη χώρα, που η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, προφανώς και δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψουν οι φίλαθλοι στα γήπεδα, όσο αξιόπιστα και αποτελεσματικά κι αν φαίνονταν τα σχετικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτό θα έδινε σίγουρα το λάθος μήνυμα στην κοινωνία μιας και είναι ώρα απόλυτης επαγρύπνησης, απόλυτου συναγερμού».

Τέλος απηύθυνε έκκληση ακόμη μια φορά στους κατοίκους της Καστοριάς, των Ιωαννίνων, της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας, των Σερρών, που τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα υπάρχει έντονη επιδημιολογική πίεση, καθώς και ολόκληρης της χώρας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν κατά γράμμα τα μέτρα αυτοπροστασίας.

«Είναι ο μόνος τρόπος να περιορίσουμε τη διασπορά της πανδημίας, να αποφύγουμε μια τροπή προς το χειρότερο. Όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα είναι αποκλειστικά στο χέρι μας, εξαρτάται από όλους μας και τον καθένα ξεχωριστά, στο χέρι μας είναι να προστατεύσουμε την υγεία τη δική μας και των γύρω μας, αλλά και να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την νέα κανονικότητα που βρήκαμε μετά την πρώτη φάση της πανδημίας», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς. Συμπλήρωσε δε, λέγοντας ότι ένα lockdown επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας, ανατρέπει τον οικογενειακό μας προγραμματισμό, τα επαγγελματικά μας σχέδια, επηρεάζει αρνητικά την κοινωνική μας ζωή και την ψυχολογία μας.

«Πίσω από κάθε lockdown υπάρχουν άνθρωποι, συμπολίτες μας, και ολόκληρες οικογένειες και κανένας ασυνείδητος δεν επιτρέπεται αγνοώντας τα μέτρα να παίζει με τις ζωές τους, να θέτει σε κίνδυνο την προσπάθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων. Ας κάνουμε αυτό που πρέπει για να σταματήσουμε την πανδημία. Ας εφαρμόσουμε τα μέτρα», κατέληξε.

Ερωτηθείς σε τι κατάσταση βρίσκονται οι Σέρρες και η Καστοριά και αν θα κριθούν με βάση τον δείκτη 150 και της αυριανής μέτρησης, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι ο δείκτης 150 είναι ένας πολυπαραγοντικός δείκτης, που ουσιαστικά αφορά στην κατάσταση των 14 τελευταίων ημερών. «Είναι άλλα τα δεδομένα της Καστοριάς, άλλα τα δεδομένα των Σερρών. Στις Σέρρες τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα, υπάρχει μια επιδημιολογική πίεση/επιβάρυνση, ενώ στην Καστοριά υπάρχει μια επιθετική έξαρση τα τελευταία εικοσιτετράωρα την οποία την παρατηρούμε. Σε κάθε περίπτωση, αύριο η επιτροπή των επιδημιολόγων και η ειδική επιτροπή, θα συνεδριάσουμε έτσι ώστε να πάρουμε και τις σχετικές αποφάσεις σε σχέση με όλες τις Περιφέρειες, οι οποίες είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της ανάλυσης σε καθημερινή βάση».

Ερωτηθείς για το ποια είναι η πιο επιβαρυμένη περιοχή στην Αττική αυτή τη στιγμή, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο Κεντρικός Τομέας είναι επιβαρυμένος, και από εκεί και πέρα σε σταθερή κατάσταση βρίσκεται και ο Δυτικός Τομέας, η Δυτική Αθήνα δηλαδή, που παρουσίασε μία έξαρση κρουσμάτων. Ωστόσο, κατέστησε σαφές, ότι αυτή τη στιγμή η Αττική είναι σε σταθερή κατάσταση, καθώς δεν βγάζει μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, δεν δείχνει να υπάρχει πολλαπλασιαστής. «Σε κάθε περίπτωση όμως, λόγω του όγκου, της ποσότητας δηλαδή των ενεργών κρουσμάτων και των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών που συνοδεύουν την μητροπολιτική Αθήνα, μας απασχολεί γιατί οποιαδήποτε στιγμή μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, όλο αυτό μπορεί να ανατραπεί προς το χειρότερο», υπογράμμισε.

Σχετικά με το πώς προκύπτουν οι μεγάλες διακυμάνσεις σε περιοχές της χώρας ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι αυτό που από την πρώτη στιγμή έχουν επισημάνει οι επιδημιολόγοι, είναι ότι αυτός ο ιός δεν έχει σταθερές. «Μπορεί πολύ εύκολα, από μικρά διαφορετικά σημεία που υπάρχουν διάσπαρτα χωροταξικά, να δημιουργηθούν εστίες υπερμετάδοσης, κι αυτό προσπαθούμε από την πρώτη στιγμή μέσω της ιχνηλάτησης: να στεγανοποιήσουμε αυτούς τους μικρούς κύκλους που υπάρχουν. Όπου υπάρχει τήρηση των μέτρων έχουμε και αποτέλεσμα, όπου παρατηρείται μη συμμόρφωση με τα μέτρα έχουμε προβλήματα. Και δεν είναι συμπτωματικό όλο αυτό το οποίο παρουσιάζεται σε σχέση με την αύξηση της πανδημίας», επισήμανε. Παράλληλα σημείωσε: «Δεν θέλω να στοχοποιήσω ηλικιακές ομάδες. Τα δεδομένα είναι αμείλικτα όμως, τα στατιστικά είναι αμείλικτα. Χθες, ο μέσος όρος των ενεργών κρουσμάτων της Θεσσαλονίκης ήταν 30 χρονών και ο μέσος όρος των ηλικιών των κρουσμάτων της Αττικής ήταν 33 χρονών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες συνανθρώπων μας που πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικές και μάλιστα νέοι άνθρωποι οι οποίοι πέρα από τα μέτρα πέρα από οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να αποφεύγουν τους συγχρωτισμούς» είπε και προσέθεσε ότι «όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Ευθύνη για την τήρηση των μέτρων έχει ο καθένας μας ξεχωριστά, κι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο. Σε κάθε περίπτωση, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού που μέχρι τώρα έχει επιδείξει απίστευτη υπομονή, επιμονή και αυτό δεν πρέπει κανένας να το υπονομεύσει».

Κληθείς να σχολιάσει για την ανάκληση της της απόφασης για παρουσία φιλάθλων στους ποδοσφαιρικούς αγώνες στη Superleague, είπε ότι «η Superleague έκανε μία εξαιρετική δουλειά. Παρουσίασε μία πολύ σοβαρή μελέτη, η οποία μάλιστα αξιολογήθηκε στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων, όπου συζητήθηκε τρεις φορές, ως η πλέον σοβαρή πρόταση που έχει κατατεθεί ποτέ στην επιτροπή». Ωστόσο, με βάση τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα, «ήταν ξεκάθαρο ότι υπάρχει μεγάλη πίεση σε σχέση με τα κρούσματα, το οποίο αποδεικνύεται και από τον αριθμό των κρουσμάτων που είναι ρεκόρ» - και πλέον ενδιαφέρει να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα δημόσιας υγείας.

Ερωτηθείς αν μετά το lockdown ''μπήκαμε'' σε μία γραμμή έναρξης των μέτρων «τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουμε εγκαταλείψει», ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι ο ελληνικός λαός έχει δείξει μεγάλη αυτοπειθαρχία. «Νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη, διότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αλλάξει απλά τις συνήθειές τους - έχουν κάνει τεράστιες θυσίες, στην καθημερινότητά τους, στον οικογενειακό τους προγραμματισμό, προκειμένου να εφαρμόσουν τα μέτρα. Εδώ είναι και το μεγάλο στοίχημα, να μην επιτρέψουμε σε αυτούς τους λίγους, που μέσα από τη δική τους κοσμοθεωρία θεωρούν ότι έχει λήξει το ζήτημα με τον ιό, ή δεν υπήρχε ποτέ ιός, να υπονομεύσουν την τεράστια προσπάθεια που έχει κάνει ο ελληνικός λαός. Η κατεύθυνση, η βούληση της Πολιτείας, είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τέτοιους όρους. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι στην δεύτερη φάση δεν υπάρχει ζήτημα καθολικού lockdown σε όλη τη χώρα. Υπερτοπικά λειτουργούμε, αξιολογούμε, κατηγοριοποιούμε και προχωράμε», κατέληξε.