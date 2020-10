Πολιτισμός

Θεατρικό βραβείο Μελίνα Μερκούρη: Η ηθοποιός που κέρδισε

Στη Δήμητρα Βλαγκοπούλου διά χειρός της Προέδρου της Δημοκρατίας το θεατρικό βραβείο "Μελίνα Μερκούρη".

Η Δήμητρα Βλαγκοπούλου είναι η φετινή νικήτρια του θεατρικού βραβείου «Μελίνα Μερκούρη». Η ηθοποιός βραβεύτηκε για την ερμηνεία της στην παράσταση «Η τραγική ιστορία του 'Αμλετ, ενός πρίγκιπα της Δανίας» του Σαίξπηρ που παρουσιάστηκε στο Θέατρο του Νέου Κόσμου σε διασκευή- σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου.

Η απονομή του βραβείου πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Θέατρο REX- Σκηνή Μαρίκα Κοτοπούλη, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Συνυποψήφιες της Δήμητρας Βλαγκοπούλου ήταν η Μαίρη Μηνά και η Ελένη Στεργίου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απένειμε το βραβείο στην Δήμητρα Βλαγκοπούλου, και η περσινή βραβευμένη Ηρώ Μπέζου της έδωσε την καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, την οποία η τιμώμενη ηθοποιός θα κρατήσει για έναν χρόνο και θα παραδώσει στην ομότεχνή της που θα διακριθεί την επόμενη χρονιά. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ.

Στον χαιρετισμό της, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στον «μύθο» της Μελίνας Μερκούρη. «Η Μελίνα, που σήμερα θυμόμαστε ότι γεννήθηκε πριν από εκατό χρόνια, θα ζήσει τόσα κι άλλα τόσα, γιατί πια ό,τι και να πούμε γι' αυτήν γινόμαστε πιστευτοί. Ο μύθος δεν έχει αλήθεια, ούτε ψέμα. Είναι κυρίαρχος. Έχει μια σφριγηλή αιωνιότητα που περνάει από στόμα σε στόμα και φωλιάζει από μνήμη σε μνήμη. Ώσπου γίνεται μια κατάκτηση παγκόσμια.

Η Μελίνα είναι ένας μύθος, από εκείνους που χρειάζεται η Ελλάδα. Από εκείνους που χρειάζονται οι τρεις νεαρές ηθοποιοί που έφτασαν ως εδώ, καταθέτοντας πάνω στη σκηνή το ταλέντο τους. Αυτή η μία που θα επιλεγεί, με τίμια διαδικασία, θα φορά την καρφίτσα της Μελίνας στο πέτο της. Θα πρέπει να τη φέρει με την ίδια φιλάρεσκη τέχνη, όπως εκείνη.

Εγώ, που τύχη αγαθή, με έκανε να μιλώ απόψε για τη Μελίνα ενώπιον σας, την γνώρισα, αλλά δεν την έζησα, όπως οι ελάχιστοι ευτυχείς, ανάμεσά μας. Μια πρώτη φορά πήγα στο γραφείο της, στο γραφείο της κυρίας υπουργού Πολιτισμού στην οδό Αριστείδου με τον καθηγητή μου. Εγώ 22 χρονών, κι έμεινα να τη κοιτάζω, καθώς με ρωτούσε γιατί επέλεξα να γίνω αρχαιολόγος. Η τύχη θέλησε για περισσότερο από δώδεκα χρόνια να βλέπω το γραφείο της απέναντι από το γραφείο του υπουργού. Το γραφείο, που εκείνη είχε επιλέξει, αλλά δεν πρόλαβε να καθίσει. Και κανείς δεν κάθεται σ' αυτό και ούτε θα καθίσει. Γιατί με τον μύθο ποιος τρελάθηκε να αναμετρηθεί» ανέφερε μεταξύ άλλων η υπουργός.

Στην τελετή απονομής χαιρετισμό απηύθυνε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης, ενώ προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ του Μάνου Καρατζογιάννη, με τίτλο «Μελίνα στοπ καρέ», που ιχνηλατεί στιγμές της ζωής της Μελίνας Μερκούρη όπως τις αφηγούνται οι 13 νικήτριες του θεατρικού βραβείου που φέρει το όνομα της ηθοποιού. Την επιτροπή του βραβείου αποτελούν οι Μάγια Λυμπεροπούλου (επίτιμη πρόεδρος), Δηώ Καγγελάρη, Ματίνα Καλτάκη, Δημήτρης Λιγνάδης, Μιχαήλ Μαρμαρινός και Ρένη Πιττακή.