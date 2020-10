Οικονομία

ΕΕ: συμφωνία για την νέα ΚΑΠ

Ισορροπία ανάμεσα στην επιδίωξη της αειφορίας, τις οικολογικές πιέσεις και την επισιτιστική ασφάλεια.

Οι υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις σε μια μεταρρύθμιση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) με στόχο να συνυπολογισθούν καλύτερα οι περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις.

«Έπειτα από μια μακρά μάχη, φθάσαμε σε μια κρίσιμη συμφωνία», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Γεωργίας Γιούλια Κλέκνερ (Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, CDU) στο τέλος της συνόδου των υπουργών στο Λουξεμβούργο διαβεβαιώνοντας ότι βρέθηκε μια «καλή ισορροπία» ανάμεσα στην επιδίωξη της αειφορίας, τις οικολογικές πιέσεις και την επισιτιστική ασφάλεια.

Οι προσανατολισμοί που υιοθετήθηκαν από τα κράτη μέλη θα αποτελέσουν αντικείμενο συνομιλιών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τεθούν σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2023.