Κοινωνία

Τρόμος για ζευγάρι: Μην κουνηθείτε, θα σας σφάξουμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα ζευγάρι στα χέρια αδίστακτων κακοποιών.

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένα ζευγάρι στα χέρια αδίστακτων κακοποιών στο Ντράφι.

Τρεις ένοπλοι άνδρες, έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους εισέβαλαν, το απόγευμα του Σαββάτου, σε μονοκατοικία και αφού απείλησαν τους ιδιοκτήτες ότι θα τους σφάξουν, άδειασαν το σπίτι και εξαφανίστηκαν... σαν κύριοι με τζιπ.

Το ζευγάρι ηλικίας 55 και 57 ετών βρίσκονταν στο υπόγειο της τριώροφης κατοικίας, ξαφνικά άκουσε να χτυπάει ο συναγερμός.

Όταν πήγαν να δουν τι συμβαίνει αντίκρισαν την εξώπορτα ανοικτή και πεταμένα αντικείμενα, ενώ ανεβαίνοντας στον 1ο όροφο ήρθαν αντιμέτωποι με τρεις κουκουλοφόρους που φορούσαν γάντια και κρατούσαν ρόπαλα και μαχαίρια.

«Μην κουνηθείτε θα σας σφάξουμε!» είπε ο ένας από τους τρεις σε άπταιστα ελληνικά την ώρα που οι συνεργοί του άρπαζαν αντικείμενα και χρήματα.

Στην συνέχεια εγκατέλειψαν το σημείο και έγιναν... καπνός με ένα τζιπ που τους περίμενε με σβηστά φώτα