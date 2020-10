Αθλητικά

Μαρσέιγ: βιντεοκλίπ στην Αθήνα με Σάσκε και αναφορά στον Φύσσα! (βίντεο)

Ξεχωριστό «χτύπημα» από τους Γάλλους, ενόψει του ματς με τον Ολυμπιακό. Τι λένε για το σκεπτικό του εγχειρήματος.

Ακρόπολη, Μοναστηράκι, Πλάκα, Παναθηναϊκό Στάδιο, Καραϊσκάκης... Παύλος Φύσσας!

Ένα μοναδικό ραπ τραγούδι για την πρεμιέρα της Μαρσέιγ στoυς ομίλους του Champions League με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο!

Γυρισμένο αποκλειστικά στην Αθήνα και έχει τα... πάντα, ενώ συμμετέχει κι ο Έλληνας ράπερ Σάσκε!

Μάλιστα, οι Γάλλοι, φρόντισαν να κάνουν αναφορά και στο Euro του 2004 και τον Ζαγοράκη, τότε που αρχηγός της Εθνικής έκανε τη σέντρα στο 65' κι ο Χαριστέας... κάρφωσε τον Μπαρτέζ!

Οι Γάλλοι εξηγούν γι' αυτό το εγχείρημα: «Η ιδέα αναπτύχθηκε από τη Μαρσέιγ για την προώθηση της τρίτης εμφάνισης της ομάδας μέσα από τη μουσική. Ενα μουσικό αφιέρωμα για την επιστροφή του συλλόγου στον πιο όμορφη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στην αντίπαλη πόλη που θα παίξει η Μαρσέιγ. Η Μασσαλία και η Αθήνα έχουν στενούς δεσμούς λόγω των ριζών από τη Φώκαια. Σε αυτό το επεισόδιο με τίτλο "Αθήνα", η νεαρή καλλιτέχνης Soumeya από τη Μασσαλία, ραπάρει στη μητρική της γλώσσα και ενώνει τις δυνάμεις της με τον Σάσκε, έναν Έλληνα ράπερ από την Αθήνα. Ένας εκρηκτικός συνδυασμός μεταξύ δύο λιμανιών με ρίζες από τη Φώκαια».