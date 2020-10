Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός ο Αχιλλέας Μπέος

Τι έγραψε στα social media ο Δήμαρχος Βόλου και Πρόεδρος της τοπικής ΠΑΕ.

Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος που νοσηλεύεται στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο του Βόλου, είναι θετικός στον κορονοϊό, όπως αποδείχθηκε στο τρίτο τεστ, τα αποτελέσματα του οποίου ανακοινώθηκαν νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης. Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη τεστ, μέσα σε μία εβδομάδα, τα οποία ήταν αρνητικά, αλλά το τρίτο απέδειξε τελικώς ότι είναι θετικός στον covid-19.

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή από τον ίδιο τον δήμαρχο Βόλου με νεώτερη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Φίλες και φίλοι,

αφού σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για τις ευχές και το συγκινητικό σας ενδιαφέρον για την περιπέτεια της υγείας μου θέλω να σας ενημερώσω, όπως δεσμεύθηκα, για μια ριζική ανατροπή που σημειώθηκε καθώς το τρίτο τεστ (με τα δύο πρώτα αρνητικά) που αναλύθηκε από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας έδειξε ότι είμαι θετικός στον κορονοϊό!

Παραμένω στο Νοσοκομείο, χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα, αναμένοντας τις οδηγίες των γιατρών. Για ό,τι νεότερο ασφαλώς και θα σας ενημερώσω. Και πάλι σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας».