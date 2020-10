Κοινωνία

Συγκλονιστικό βίντεο: Νεαρή οδηγός σκαρφαλώνει σε στύλο της ΔΕΗ για να σωθεί από χείμαρρο

Νεαρή γυναίκα κινδύνευσε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Καρέ - καρέ η διάσωσή της...

Δύσκολες ώρες έζησε μια νεαρή γυναίκα το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή του Καρτερού, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά κι ενώ βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε τη βόρεια Κρήτη.

Η νεαρή οδηγός κατόρθωσε να βγει από το αυτοκίνητό της και να ... σκαρφαλώσει σε έναν στύλο της ΔΕΗ, προκειμένου να μην παρασυρθεί από τον χείμαρρο που παράσερνε τα πάντα στο πέρασμα του.

Για τη διάσωση της κοπέλας έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ οι οποίοι κατόρθωσαν να την απομακρύνουν από το σημείο.

Τα βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης συγκλονίζουν:

