Νόμος Κατσέλη: το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις».

Το Νομοσχέδιο αποτελείται συνολικά από 76 άρθρα, τα οποία συνιστούν ένα συνεκτικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, που αποσκοπεί αφενός στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και αφετέρου στον εκσυγχρονισμό των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων.

Ειδικότερα, εισάγονται δικονομικές ρυθμίσεις που καταλείπουν άθικτες τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου του Ν. 3869/2010 και αποσκοπούν στην επίσπευση της εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη ως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται, αφενός να αποδοθεί οριστικά το καθεστώς προστασίας στους αδύναμους δανειολήπτες, που η εκδίκαση των υποθέσεων τους έχει προσδιοριστεί ως και το 2032 και με τον τρόπο αυτό να οριστικοποιηθεί το προσωρινό δίχτυ προστασίας που παρέχει ο νόμος 3869/2010 σε όλους όσοι το δικαιούνται. Αφετέρου, στόχος των ρυθμίσεων είναι να αρθεί το καθεστώς της οιονεί προστασίας των στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, προσβλέποντας σε μια μακρινή δικάσιμο που εκτείνεται χρονικά ως και το 2032.

Οι επιχειρούμενες παρεμβάσεις κινούνται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

Εκκαθάριση των πινακίων μέσω της υποχρεωτικής για τους ενδιαφερόμενους υποβολής αίτησης επαναπροσδιορισμού της συζήτησης. Καθιέρωση της υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και εξοικονόμηση δαπανών, με δυνατότητα ηλεκτρονικής διενέργειας των κοινοποιήσεων, που αφορούν στην επίσπευση της διαδικασίας, και λοιπών διαδικαστικών πράξεων. Εφαρμογή του δικονομικού προτύπου της νέας τακτικής διαδικασίας του ν. 4335/2015 με την κάμψη της υποχρεωτικής προφορικότητας και την καθιέρωση της κατ’ εξαίρεση διαδικασίας εμμάρτυρης απόδειξης.

Επιπλέον, με τα επόμενα άρθρα του νομοσχεδίου προτείνονται διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό του Κώδικα Δικηγόρων. Σκοπός είναι η αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος και η ρύθμιση ζητημάτων όπως ο τρόπος κτήσης της δικηγορικής ιδιότητας, η προσαρμογή των συλλογικών Οργάνων των Δικηγορικών Συλλόγων στη ψηφιακή εποχή, καθώς και ο εξορθολογισμός των πειθαρχικών κυρώσεων των Δικηγόρων από τα αρμόδια όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων.

Τέλος, ενοποιούνται οι υφιστάμενοι θεσμοί του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς, ενώ εισάγονται ρυθμίσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και την επίλυση υφιστάμενων δυσλειτουργιών στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.