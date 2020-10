Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λινού στον ΑΝΤ1: Πιθανό να πάμε σε τετραψήφιο αριθμό κρουσμάτων (βίντεο)

Τι λέει για το μέτρο με την απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα και το ενδεχόμενο lockdown. Πρόβλημα ο συνωστισμός στα μέσα μεταφοράς. Τι ανέφερε για τα τεστ.