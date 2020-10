Κόσμος

Εκλογές – ΗΠΑ: οι Δημοκρατικοί θα μποϊκοτάρουν τη ψηφοφορία στο Ανώτατο Δικαστήριο

Οι Ρεπουμπλικάνοι φιλοδοξούν να διορίσουν την Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ στη χηρεύουσα θέση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Οι Δημοκρατικοί θα μποϊκοτάρουν την ψηφοφορία στην Επιτροπή Δικαστικών Θεμάτων της Γερουσίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για σήμερα Πέμπτη, για τον διορισμό της Έιμι Κόνεϊ Μπάρετ στη χηρεύουσα θέση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Στην Επιτροπή μετέχουν 12 Ρεπουμπλικάνοι και 10 Δημοκρατικοί γερουσιαστές. Ο πρόεδρός της, ο Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ακόμη και αν δεν εμφανιστούν οι Δημοκρατικοί, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κανονικά.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, ο Μιτς Μακόνελ, έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητά του την έγκριση του διορισμού της Μπάρετ στο Ανώτατο Δικαστήριο πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Με τον διορισμό της σε αυτήν την ισόβια θέση, η πλειοψηφία θα γείρει αποφασιστικά υπέρ των «συντηρητικών», που θα έχουν πλέον 6 ψήφους στο Σώμα αυτό, έναντι 3 των «προοδευτικών» δικαστών.

Η τελική ψηφοφορία για τον διορισμό της Μπάρετ από την ολομέλεια της Γερουσίας αναμένεται να διεξαχθεί την επόμενη Δευτέρα.