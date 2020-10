Κόσμος

Ομπάμα: ο Τραμπ ψεύδεται καθημερινά

«Το να τουιτάρεις βλέποντας τηλεόραση δεν επιλύει τα προβλήματα», τόνισε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, επιχειρώντας ολομέτωπη επίθεση στον Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν πήρε ποτέ «στα σοβαρά» το αξίωμά του, υποστήριξε σήμερα ο προκάτοχός του, Μπαράκ Ομπάμα, καλώντας τους ψηφοφόρους να κινητοποιηθούν υπέρ του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.

«Εδώ δεν πρόκειται για τηλεριάλιτι, είναι η πραγματικότητα. Και εμείς πρέπει να ζήσουμε με τις συνέπειες (του Ντόναλντ Τραμπ), ο οποίος αποδείχθηκε ανίκανος να πάρει στα σοβαρά το αξίωμά του», είπε σε ομιλία του στη Φιλαδέλφεια ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Το να τουιτάρεις βλέποντας τηλεόραση δεν επιλύει τα προβλήματα», συνέχισε, αναφερόμενος στην προσφιλή συνήθεια του Τραμπ.

Η δημοκρατία, πρόσθεσε ο Ομπάμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει με έναν πρόεδρο που "ψεύδεται καθημερινά".