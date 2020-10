Πολιτική

Δίκη Χρυσής Αυγής: τι λένε αρχηγοί και κόμματα για την ιστορική απόφαση

Τι αναφέρουν στα μηνύματα τους ο Στέλιος Πέτσας και οι Αλέξης Τσίπρας και Φώφη Γεννηματα. Ανακοινώσεις απο ΝΔ και ΚΚΕ.

"Η συλλογική μας απάντηση στους νεοναζί είναι το Κράτος Δικαίου. Αυτή είναι η δύναμη της Ελληνικής Δημοκρατίας" επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σε ανάρτησή του στα αγγλικά, μετά την ολοκλήρωση της Δίκης της Χρυσής Αυγής.

«Our collective response to neonazis is the Rule of Law. This is the strength of Greece's democracy», έγραψε στο twitter.

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

"Με τη σημερινή ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου κλείνει ο κύκλος της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Στην ιστορική αυτή νίκη της Δημοκρατίας, φτάσαμε χάρη στην επιμονή και την αποφασιστικότητα όσων εργάζονταν νυχθημερόν μέσα στα Δικαστήρια όλα τα προηγούμενα χρόνια, για την απονομή Δικαιοσύνης.

Με Κυβερνήση Νέας Δημοκρατίας η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, και με Κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας η Δικαιοσύνη ολοκλήρωσε ανεπηρέαστη το έργο της καταδικάζοντας τους εγκληματίες, οδηγώντας τους στη φυλακή και δικαιώνοντας όλους όσους την εμπιστεύονται και τη σέβονται".

Τσίπρας: ιστορική απόφαση για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Ως ένα ιστορικό γεγονός για την Ελλάδα και την Ευρώπη χαρακτήρισε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τη σημερινή απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, η οποία στέλνει στη φυλακή 45 από τους 57 κατηγορούμενους για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

"Η 12η Οκτώβρη του 1944, ήταν η μέρα που τα ναζιστικά στρατεύματα αποχωρούσαν από την Αθήνα και ένας ολόκληρος λαός γιόρταζε την ελευθερία του. Η 22α Οκτώβρη του 2020 είναι μια μέρα που τα ναζιστικά τάγματα εφόδου οδηγούνται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής και ένας ολόκληρος λαός είναι σήμερα ξανά περήφανος" τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Στη δήλωσή του έκανε λόγο για "μια νίκη της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η Ελληνική Δικαιοσύνη, με τρόπο απόλυτο και αδιαμφισβήτητο, βάζει τέλος στη δράση μιας εγκληματικής οργάνωσης που αιματοκύλησε, τρομοκράτησε, δολοφόνησε στο όνομα της πιο απάνθρωπης ιδεολογίας που γνώρισε η ανθρωπότητα".

"Ο ελληνικός λαός σήμερα γεμίζει με χαρά, ανακούφιση αλλά και ευθύνη να μην ξαναζήσει ο τόπος μας ξανά αυτή τη φρίκη» σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας το εξής:

Στεκόμαστε σήμερα με σεβασμό.

Απέναντι στους χιλιάδες του αντιφασιστικού κινήματος που ύψωσαν ανάστημα όλα αυτά τα χρόνια απέναντι στην εγκληματική συμμορία.

Απέναντι στους μάρτυρες κατηγορίας, που βρήκαν το σθένος και τη δύναμη να σταθούν απέναντι στους ναζί εγκληματίες.

Απέναντι στους συνηγόρους πολιτικής αγωγής, που επί 5,5 χρόνια πρόσφεραν υπηρεσία όχι απλά στους εντολείς τους, αλλά στην ίδια τη δημοκρατία.

Απέναντι στους ανθρώπους που βίωσαν τον ανείπωτο πόνο της απώλειας των ίδιων τους των παιδιών.

Στον Χαντίμ Χουσείν, τον πατέρα του Σαχζάτ Λουκμάν.

Στη Μάγδα Φύσσα, την μητέρα του Παύλου.

Όπως αναφέρει ο κ. Τσίπρας, σήμερα είναι μια μέρα δικαίωσης για όσους αποπειράθηκε να εξοντώσει η ναζιστική συμμορία.

Τους εργάτες.

Τους εκπαιδευτικούς.

Τους φοιτητές.

Τους μαθητές.

Τα άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό.

Τους αντιφασίστες.

Τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Όμως, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει πως αυτή η δικαίωση "δεν είναι το τέλος. Είναι η αφορμή για μια νέα αρχή. Γιατί ξέρουμε ότι ξεμπερδεύουμε με τους χρυσαυγίτες που οδηγούνται στη φυλακή, όχι όμως με το χρυσαυγιτισμό. Είναι η ευκαιρία μας να ξηλώσουμε όλα όσα γεννούν το φασισμό. Είναι η ευκαιρία της μεγάλης αντεπίθεσης του δημοκρατικού κόσμου και των ιδεών του"

"Ο καθένας από 'μας και όλοι συλλογικά μοιραζόμαστε αυτήν την ευθύνη. Για να χτίσουμε μια σύγχρονη, δημοκρατική, πολυσυλλεκτική και ευρωπαϊκή κοινωνία. Επενδύοντας στη γνώση και τη μόρφωση, το μοναδικό ανίκητο όπλο απέναντι στο φασισμό. Στα σχολεία και τα πανεπιστήμια μας. Στην αλληλεγγύη, τη διεκδίκηση, τον αγώνα για καλύτερη ζωή. Στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στις πόλεις και τα χωριά μας. Επιμένοντας στην αλήθεια και την εντιμότητα. Από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μέχρι, φυσικά, την κεντρική πολιτική σκηνή"συμπλήρωσε για να καταλήξει:

"Αυτά είναι τα όπλα μιας ισχυρής Δημοκρατίας. Μαζί φυσικά, με το ιστορικό εφόδιο της μνήμης. Γιατί αυτός ο λαός, δεν προχώρησε ξεχνώντας. Προχώρησε πάντα με οδηγό την ιστορία του και τη συλλογική του μνήμη".

Γεννηματά: νίκη της Δημοκρατίας

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά μιλώντας στo CNN Greece, δήλωσε:

"Είναι μία απόφαση ιστορική. Μία απόφαση που ξεκάθαρα αποτελεί νίκη της δημοκρατίας και δικαίωση των θυμάτων. Η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής οδηγείται στη φυλακή, προφανώς όχι για τις ιδέες της, αλλά διότι με την απόφαση του δικαστηρίου είναι μία εγκληματική οργάνωση. Όλα τα προηγούμενα χρόνια είχε το μανδύα ενός πολιτικού κόμματος. Με την απόφαση αυτή, η μικρή Ελλάδα στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι δεν υπάρχει χώρος για τους φασίστες. Και θα πρέπει πια να αφυπνιστούν και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, γιατί τα φαινόμενα είναι ανησυχητικά. Τώρα, σε ότι αφορά το εσωτερικό της χώρας, η ευθύνη και το βάρος πέφτει στον πολιτικό κόσμο. Το κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να κλείσει οριστικά το δρόμο στη Χρυσή Αυγή, στην ηγετική της ομάδα, στα μέλη και στα στελέχη της, προς τις εθνικές εκλογές.

Θέλω να θυμίσω ότι έχω ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής να συνεδριάσει το συντομότερο δυνατό η αρμόδια επιτροπή της Βουλής προκειμένου να σχεδιάσουμε νομοθετική παρέμβαση που θα κλείνει το δρόμο στη Χρυσή Αυγή, αλλά όχι μόνο στη Χρυσή Αυγή με αυτό το σχήμα, αλλά στα μέλη και στα στελέχη της και σε οποιοδήποτε παράγωγό της. Έχουμε καταθέσει σχετική τροπολογία που δεν είναι αντισυνταγματική, αλλά δυστυχώς η Κυβέρνηση αρνήθηκε να την αποδεχτεί. Όμως επανερχόμαστε και θα συνεχίζω να επιμένω και να πιέζω σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και μόνο όλοι μαζί μπορούμε να τελειώνουμε επιτέλους με τους νεοναζί."

ΚΚΕ: αυτονόητη απόφαση

"Η απόρριψη των αιτημάτων αναστολής για την πλειοψηφία των καταδικασμένων ναζιστών-εγκληματιών της Χ.Α. και ιδιαίτερα για τον πυρήνα της διευθυντικής ομάδας, ήταν η αυτονόητη απόφαση, τόσο ως προς τη βαρύτητα των πράξεών τους, όσο και ως προς το περί δικαίου αίσθημα του λαού, πάνω απ’ όλα των ίδιων των θυμάτων της Χ.Α.

Η λαϊκή απαίτηση ήταν να βρεθούν οι ναζί στη φυλακή, έστω και μ’ αυτές τις μειωμένες ποινές, που είναι τέτοιες εξαιτίας και της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα.

Η καταδίκη του ναζιστικού εγκληματικού μορφώματος ήταν αναγκαία, ωστόσο δε χωρά κανένας εφησυχασμός. Ο φασισμός είναι γνήσιο τέκνο αυτού του σάπιου συστήματος, η διαπλοκή του με τμήματα του αστικού κράτους και του κεφαλαίου έχει αποκαλυφθεί πολλές φορές στο παρελθόν, όπως και στην ίδια τη δίκη, κι αν όλοι αυτοί χρειαστούν πάλι τη Χ.Α. ή κάποια άλλη ναζιστική παραφυάδα, δε θα διστάσουν να την εμφανίσουν και να την στηρίξουν σε βάρος του λαού".



