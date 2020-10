Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε ποιες περιοχές θα ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, από τις 00:30 έως τις 05:00 ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η ραγδαία εξάπλωση του κορονοϊού.

Το μέτρο θα ισχύει για τις περιοχές στο «πορτοκαλί» και το «κόκκινο» επίπεδο, δηλαδή το 3ο και το 4ο επίπεδο αντίστοιχα και τίθεται σε ισχύ από τις 06:00 του Σαββάτου.

Οι περιοχές, στις οποίες θα ισχύσει το εν λόγω μέτρο:

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κοζάνη και από αύριο, Παρασκευή, η Καστοριά.

βρίσκεται η Κοζάνη και από αύριο, Παρασκευή, η Καστοριά. Επιπλέον, στο «πορτοκαλί» βρίσκονται η Αττική, η Αχαΐα, η Ζάκυνθος, το Ηράκλειο, η Θήρα, τα Ιωάννινα, η Καρδίτσα, η Κέα-Κύθνος, η Λέσβος, η Μύκονος, η Πέλλα, η Σάμος και τα Τρίκαλα.

βρίσκονται η Αττική, η Αχαΐα, η Ζάκυνθος, το Ηράκλειο, η Θήρα, τα Ιωάννινα, η Καρδίτσα, η Κέα-Κύθνος, η Λέσβος, η Μύκονος, η Πέλλα, η Σάμος και τα Τρίκαλα. Επίσης, από την Παρασκευή θα βρίσκονται και η Θεσσαλονίκη, η Βοιωτία, η Λάρισα και οι Σέρρες.