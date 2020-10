Πολιτική

Το ΝΑΤΟ “ξορκίζει”... ατύχημα στην ανατολική Μεσόγειο

Δηλώσεις του Γενς Στόλντεμπεργκ, μετά το πέρας της πρώτης ημέρας της υπουργικής Συνόδου του ΝΑΤΟ. Τι είπε για Ελλάδα και Τουρκία.

Της Μαρίας Αρώνη

Tη στήριξή τους στο μηχανισμό στρατιωτικής απεμπλοκής του ΝΑΤΟ για την αποφυγή συμβάντων και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, εξέφρασαν σήμερα οι υπουργοί άμυνας του ΝΑΤΟ που συνεδρίασαν με τηλεδιάσκεψη. Αυτό ανέφερε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στις Βρυξέλλες, λίγο μετά το πέρας της πρώτης ημέρας της υπουργικής Συνόδου του ΝΑΤΟ.

«Η αποφυγή απώλειας ζωής στη θάλασσα και στον αέρα είναι βαριά ευθύνη. Και δεν πρέπει να το τοποθετούμε αποκλειστικά στους ώμους των καπεταναίων των πλοίων μας ή των πιλότων των αεροσκαφών μας. Εμείς, ως πολιτικοί, πρέπει να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να επιλύσουμε αυτές τις διαφορές στο επίπεδό μας. Είναι σαφές ότι ο στρατιωτικός μηχανισμός απεμπλοκής, δεν θα λύσει τις υποκείμενες διαφορές, αλλά μπορεί να προσφέρει χώρο για πολιτικές συζητήσεις. Ελπίζω ότι θα ανοίξει το δρόμο για διερευνητικές συνομιλίες υπό τη γερμανική αιγίδα το συντομότερο δυνατό», ανέφερε ο Γ. Στόλτενμπεργκ.

Στη συνέχεια, συνεχάρη την Ελλάδα και την Τουρκία που έδειξαν ευελιξία και συμφώνησαν στον στρατιωτικό μηχανισμό απεμπλοκής. Όπως είπε, πρόκειται για τη στήριξή τους σε κανονισμούς και διαδικασίες που διασφαλίζουν την υπεύθυνη συμπεριφορά σε θάλασσα και αέρα. Πρόκειται για το δίκτυο επικοινωνίας του ΝΑΤΟ, 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. «Προσβλέπουμε στην επέκταση και ενίσχυση αυτού του μηχανισμού. Αυτά είναι θέματα που τα έχουμε συζητήσει και σε πολιτικό επίπεδο, στην επίσκεψή μου σε Άγκυρα και Αθήνα, με τις ηγεσίες Τουρκίας και Ελλάδας, με τον Ερντογαν και τον Μητσοτάκη», πρόσθεσε.

Ο Γ. Γ. του ΝΑΤΟ σημείωσε ότι οι συνομιλίες για το μηχανισμό στρατιωτικής απεμπλοκής εξελίχθηκαν σε τεχνικό στρατιωτικό επίπεδο. «Είναι ένα τεχνικό στρατιωτικό ζήτημα, για το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τα εργαλεία να αποτρέψουμε επεισόδια και ατυχήματα. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτή η ευθύνη - την αποτροπή επεισοδίου και ατυχήματος στη θάλασσα – δεν μπορεί να πέσει στους ώμους των καπετάνιων, του πληρώματος, ή στους πιλότους που επιχειρούν στην Ανατολική Μεσόγειο», είπε ο Στόλτενμπεργκ καλώντας τις ενδιαφερόμενες πλευρές να πάρουν τις αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις για να αποτραπεί ένα επεισόδιο ή ένα ατύχημα. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι αξιωματικοί Ελλάδας και Τουρκίας βρίσκονται σε καθημερινή επαφή στην έδρα του ΝΑΤΟ. Ένα από τα πλεονεκτήματα που δίνει το ΝΑΤΟ είναι ότι παρέχει την «πλατφόρμα» για τους συμμάχους να συναντηθούν και να συζητήσουν σε καθημερινή βάση, ακόμα και όταν υπάρχουν δυσκολίες και διαφωνίες, είπε.

Κατέληξε λέγοντας ότι οι υπήρξε ευρεία στήριξη από όλους τους υπουργούς άμυνας του ΝΑΤΟ, στο μηχανισμό στρατιωτικής απεμπλοκής, για την ενίσχυσή του, για διάλογο και για τη μείωση των εντάσεων.