Κορονοϊός: Τα νέα μέτρα ανά περιοχή της Ελλάδας

Με χάρτη υγειονομικής ασφάλειας από σήμερα η χώρα. Τα μέτρα και η κατηγοριοποίηση της κάθε περιοχής.

Με νέα δεδομένα λειτουργεί από σήμερα ο χάρτης υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας από την νόσο Covid-19 έπειτα από την επικαιροποίησή του. Από σήμερα, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η Περιφερειακή Ενότητα της Καστοριάς εντάσσεται στο επίπεδο 4 (Αυξημένου Κινδύνου), ενώ στο επίπεδο 3 (αυξημένης επιτήρησης) εντάσσονται πλέον οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Βοιωτίας, Λάρισας και Σερρών. Όσον αφορά τα Γιάννενα παραμένουν προς το παρόν στο επίπεδο 3, ωστόσο η κατάστασή θα επαναξιολογηθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Παράλληλα η Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης παραμένει στο επίπεδο 4.

Συγκεκριμένα για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ισχύουν μεταξύ άλλων η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους εργασίας και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους, η αναστολή όλων των συναθροίσεων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, και η απαγόρευση μετακίνησης εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ από τις 24 Οκτωβρίου στις 6 το πρωί ισχύει και η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 12:30 πμ μέχρι τις 5:00 το πρωί.

Ήδη, από το πρωί της Παρασκευής, η Καστοριά ήταν έρημη πόλη.

Επίσης, αναστέλλεται η λειτουργία των κάτωθι:

Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Υποθηκοφυλακεία, πάσης φύσεως Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, σπήλαια

Ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λοιπές παραστατικές τέχνες

Κινηματογραφικές προβολές

Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα: Αναστολή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων - Πρόβες μέσω τηλεδιάσκεψης

Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων χώρων δεξιώσεων, catering, μπαρ

Μουσικές σκηνές

Εστίαση [επιτρέπεται η λειτουργία μόνο υπηρεσιών παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), διανομής προϊόντων (delivery) και drive-through]

Παιδότοποι

Κάθε είδος αγώνων και προπονήσεων [επιτρέπεται μόνο η ατομική άθληση]

Γυμναστήρια

Εμποροπανηγύρεις-Κυριακάτικες αγορές και άλλες αγορές του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α' 171)

Λιανεμπόριο

Κομμωτήρια, υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής κ.λπ.

Συνέδρια / Εκθέσεις

Υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και θεματικών πάρκων

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών συνεχίζεται με υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, ενώ για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) θα ισχύει μόνο η τηλε-εκπαίδευση.

Σε σχέση με τη λειτουργία των ακολούθων: Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Μεταφορές, Καταστήματα τροφίμων (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία), Λαϊκές Αγορές, Χώροι Λατρείας/Θρησκευτικές Τελετές, Νοσοκομεία, Ιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας και κέντρα κοινότητας, στρατόπεδα, Δραστηριότητες Εκπαίδευσης Οδηγών και Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ, Τεύχος Β, 4484/11-10-2020.

Από τις 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας, οι 26 ανήκουν στο επίπεδο 1, (σε ετοιμότητα), οι 22 βρίσκονται στο επίπεδο 2, (σε κατάσταση επιτήρησης), 24 στο επίπεδο 3, (σε κατάσταση αυξημένης επιτήρησης), και 2 στο επίπεδο 4 (αυξημένου κινδύνου).

Μέχρι στιγμής, με βάση τον Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας, οι Περιφερειακές Ενότητες έχουν κατανεμηθεί ως εξής:

Επίπεδο 1: Άνδρος, Αρκαδία, Άρτα, Δράμα, Έβρος, Ευρυτανία, Ηλεία, Θάσος, Θεσπρωτία, Ιθάκη, Ικαρία, Καβάλα, Κάλυμνος, Κάρπαθος-Κάσος, Κεφαλληνία, Λασίθι, Λευκάδα, Λήμνος, Μεσσηνία, Μήλος, Ρέθυμνο, Σποράδες, Σύρος, Τήνος, Φωκίδα, Χανιά.

Επίπεδο 2: Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Γρεβενά, Εύβοια, Ημαθία, Κέρκυρα, Κιλκίς, Κορινθία, Κως, Λακωνία, Μαγνησία, Νάξος, Ξάνθη, Πάρος, Πιερία, Πρέβεζα, Ροδόπη, Ρόδος, Φθιώτιδα, Φλώρινα, Χαλκιδική, Χίος.

Επίπεδο 3: Ανατολική Αττική, Αχαΐα, Βοιωτία, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ζάκυνθος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Θήρα, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Κέα-Κύθνος, Κεντρικός Τομέας Αθηνών, Λάρισα, Λέσβος, Μύκονος, Νήσοι Αττικής, Νότιος Τομέας Αθηνών, Πειραιάς, Πέλλα, Σάμος, Σέρρες, Τρίκαλα.

Επίπεδο 4: Καστοριά, Κοζάνη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρτης περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα προληπτικών μέτρων και κανόνων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας (Επίπεδο 1 - Ετοιμότητας, Επίπεδο 2 - Επιτήρησης, Επίπεδο 3 - Αυξημένης Επιτήρησης και Επίπεδο 4 - Αυξημένου Κινδύνου) και εντάσσει τις 74 Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας σε επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας και προστασίας με αντίστοιχες δέσμες μέτρων που ισχύουν για όλους.

Παράλληλα σημειώνεται ότι για τις περιφερειακές ενότητες που βρίσκονται στο επίπεδο 3 (Αυξημένης Επιτήρησης) και στο επίπεδο 4 (αυξημένου κινδύνου), συνολικά δηλαδή για 26 περιφερειακές ενότητες, από το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 6 το πρωί, ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 12μιση το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί. Ακόμη, από τις 24 Οκτωβρίου η χρήση μάσκας γίνεται υποχρεωτική παντού. Η μάσκα θα μπορεί να αφαιρείται μόνο στους χώρους εστίασης και μόνο όταν οι πελάτες κάθονται στο τραπέζι.